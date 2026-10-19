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"대한민국은 남쪽 철책선부터"…"동의 못 해"

최재영 기자
작성 2026.10.19 20:50 수정 2026.10.19 21:34 조회수
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<앵커>

대한민국은 비무장지대 남쪽 철책선에서 시작된다는 주한미군사령관의 발언에, 우리 육군참모총장이 동의할 수 없다고 잘라 말했습니다. 이런 가운데 이재명 대통령은 전시작전통제권을 돌려받는 방향으로 한미 협의가 이뤄지고 있다고 밝혔습니다.

최재영 기자입니다.

<기자>

UN군사령관을 겸하는 브런슨 주한미군사령관.

지난 14일, 미국 워싱턴에서 열린 한 토론회에서, "UN군사령부 관점에서 대한민국은 남쪽 철책선에서 시작된다"고 말했습니다.

이 발언은 철책선 이북, 즉 약 2km의 비무장지대를 대한민국 영토에서 제외하는 것처럼 해석될 수 있어 '영토 주권 침해 발언'이란 비판이 제기됐습니다.

더 나아가 한반도와 그 부속도서를 대한민국의 영토로 규정한 헌법과 배치된다는 지적도 나왔습니다.

오늘(19일) 육군본부 국정감사에서도 이 발언이 도마에 올랐습니다.

[황명선/민주당 의원 : 비무장지대에 지금 있는 대성동 마을에 (우리 국민들이) 있잖아요. 우리 대한민국 국민 아닙니까? 브런슨 사령관 얘기로 하면 우리 국민 아니에요.]

김규하 육군참모총장은 '브런슨 발언'을 동의할 수 없다고 분명하게 말했습니다.

[민홍철/민주당 의원 : 대한민국 영토가 남방 철책선에서부터 시작된다, 동의할 수 있습니까?]

[김규하/육군참모총장 : 동의하지 못합니다.]

국방부도 'UN군사령관 개인의 견해'라며 "영토 주권에 대한 우리 입장은 확고하다"는 입장을 밝혔습니다.

UN군사령부는 "정전협정에 따른 비무장지대 내 책임을 설명한 것으로, 대한민국 주권엔 의문의 여지가 없다"고 진화에 나섰습니다.

'전시작전통제권 전환에 새 기준이 생겼다'와 같은 브런슨 사령관의 최근 잇따른 논란의 발언들에 대해 정부는 여러 통로로 미 측에 우려를 전했고, 미 측도 공감한 걸로 전해졌습니다.

이재명 대통령은 오늘 기자들과 만나 "다른 나라에 전작권을 맡기고 의존하는 건 결코 방치할 수 있는 상황이 아니"라면서 "전작권은 반드시 조기에 환수해야 하고, 한미 협의도 기본적으론 돌려받는 쪽으로 얘기가 되고 있다"고 말했습니다.

(영상취재 : 김현상·조창현, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 김한길·변다영)
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