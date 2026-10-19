안세영 '기적의 역전승'…47번째 우승 신기록

<앵커>



배드민턴 세계 최강 안세영 선수가 통산 47번째 우승을 차지했습니다. 24살의 나이에 여자 단식 역대 최다승 기록을 갈아치웠습니다. 안세영은 코트에 미끄러져 발목을 다쳤지만, 포기하지 않고 짜릿한 역전극을 펼쳤습니다.



보도에 배정훈 기자입니다.



<기자>



안세영은 나고야 아시안게임 결승전 이후 19일 만에 다시 만난 세계 3위 야마구치를 상대로 악전고투를 펼쳤습니다.



비 오듯 땀을 흘리며 여러 차례 몸을 던져 코트가 미끄러워지자 땀을 충분히 닦아줄 것을 주심에게 요청했지만, 거듭 거절당하자 직접 대걸레를 잡고 닦으려다 또 제지당하는 답답한 상황이 이어졌습니다.



1게임을 내준 뒤 2게임을 따내 분위기를 바꾸는가 했지만 미끄러운 코트에 결국 발목을 잡혔습니다.



3게임 초반 수비 과정에서 미끄러져 아킬레스건 통증을 호소했고, 결국 11대 5까지 밀렸습니다.



연승 행진이 끝날 위기에서 '세계 1위'의 저력이 살아났습니다.



상대의 범실을 유도하며 추격을 시작했고, 긴 랠리로 체력전을 유도하며 끝내 동점을 만들었습니다.



[정말 놀랍습니다. 안세영, 8점 중 7점을 따내며 동점을 만듭니다.]



[이번 경기 최장 랠리입니다. 셔틀콕이 38번 오갔습니다.]



이후 체력이 떨어진 야마구치를 계속 몰아붙인 안세영은 결국 3게임을 21대 18로 마무리한 뒤, 특유의 포효로 기적같은 역전승을 자축했습니다.



덴마크 오픈 2연패를 달성한 안세영은 최근 45연승, 올 시즌 61승 1패로 98.4%라는 경이적인 승률을 기록했습니다.



세계배드민턴연맹은 안세영이 24살의 젊은 나이에 통산 47번째 우승을 차지해, '인도네시아의 전설' 수산티를 넘어 여자 단식 역대 최다 우승 기록을 새로 썼다고 소개했습니다.



[안세영/배드민턴 국가대표 : 많은 역사와 기록을 만들고 싶지만, 그냥 한 경기 한 경기에만 집중하고 있습니다. 그게 제 원동력이고, 많은 관중분들이 응원해 주시는 것도 힘이 됩니다.]



안세영은 또 올 시즌 9번째 우승으로 지난해 자신이 세운 여자 단식 한 시즌 최다 11승에도 2승만 남겼습니다.



변수는 부상의 회복 여부입니다.



안세영은 조금 전 이번 주 프랑스 오픈이 열릴 파리에 도착했는데, 조금 더 상태를 지켜본 뒤에 모레 1회전 출전 여부를 최종 결정할 것으로 알려졌습니다.



(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 박태영·이가진)