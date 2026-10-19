뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한국 여자 다이빙 간판 김수지, 아시아수영연맹 선수위원 당선

하성룡 기자
작성 2026.10.19 18:11 조회수
아시아수영연맹 선수위원에 당선된 김수지 (사진=아시아수영연맹 SNS 캡처, 연합뉴스)
▲ 아시아수영연맹 선수위원에 당선된 김수지

한국 여자 다이빙 간판 김수지가 아시아수영연맹(Asia Aquatics) 선수위원으로 선출됐습니다.

아시아수영연맹은 SNS를 통해 김수지와 이란의 샤남 나자르푸르가 다이빙 종목을 대표하는 남녀 선수위원으로 각각 당선됐다고 발표했습니다.

연맹은 "이번 선출은 동료 선수들의 두터운 신뢰와 믿음을 반영한 결과"라며 "선수들의 목소리를 강화하고 수영의 지속적인 발전에 기여할 중요한 기회가 될 것"이라고 밝혔습니다.

아시아수영연맹 규정에 따르면 선수위원회 위원은 아시안게임 기간 선수들의 직접 추천과 투표를 통해 선출됩니다.

임기는 임명일로부터 4년 뒤 열리는 차기 아시안게임 폐회식까집니다.

후보 자격은 올림픽, 아시안게임, 세계선수권 또는 아시아선수권대회에 자국 대표로 출전한 경력이 있는 현역 선수이거나 은퇴 후 4년이 지나지 않은 선수에게 주어지며, 국가별 연맹당 최대 1명만 선출될 수 있습니다.

아시아수영연맹 선수위원회는 6개 세부 종목을 대표하는 총 12명의 위원으로 구성됩니다.

다이빙(남녀 각 1명)을 비롯해 경영(남녀 각 1명), 수구(남녀 각 1명), 오픈워터스위밍(남녀 각 1명), 아티스틱 스위밍(1명), 하이다이빙(집행부 임명 1명) 등 종목별 대표 10명과 신임 집행위원회가 임명하는 은퇴 선수 2명(남녀 각 1명)이 함께 활동합니다.

선출된 선수위원들은 향후 4년간 아시아 수영 선수들의 권익을 대변하며 연맹의 주요 의사 결정 과정에 참여합니다.

김수지는 세계선수권대회 동메달 3개, 아시안게임 은메달 1개와 동메달 4개를 획득한 한국 여자 다이빙 대표 선수입니다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 그는 은메달과 동메달을 각각 1개씩 목에 걸었습니다.

(사진=아시아수영연맹 SNS 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지