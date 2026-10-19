이 대통령 "대통령이 정계개편 한다고 되겠나…의원 빼오기, 쌍팔년도식"

▲ 이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다.

이재명 대통령은 이른바 '구조적 다수론'과 인위적 정계개편 가능성을 연결 짓는 일각의 시선에 대해 "그런 상상 자체가 이해가 가지 않고 아무 의미도 없다"고 일축했습니다.이 대통령은 이날(19일) 청와대 춘추관을 방문해 기자들과 가진 차담에서 "결국 정치는 국민이 하는 것이므로, 국민의 다수로부터 동의받을 수 있는 판으로 지평을 넓히자는 것이 제가 말하는 구조적 다수 제안"이라며 이같이 말했습니다.이 대통령은 "개혁·진보·민주 진영은 기본적으로 소수파"라며 최근 주요 선거에서 더불어민주당 혹은 범여권이 과반 지지를 얻지 못했던 사례들을 거론했습니다.민주·개혁 진영이 똘똘 뭉치더라도 반대 진영 역시 한데 모이는 만큼, 승리를 위해서는 진영 내 결집보다 중도 확장이 더 중요하다는 취집니다.이를 두고 "저는 제가 속한 집단이 더 도덕적이고 공익적이라고 생각하지만, 구조적으로 보면 소수"라며 "아무리 우리끼리 뭉쳐도 중도 진영과 합리적 보수의 일정 영역이 반대로 뭉치면 재집권이 불가능하다"고 설명했습니다.따라서 "중도와 합리적 보수가 동의하는 판으로 가야 한다"며 "그 동의를 받는 상태가 구조적 다수"라고 강조했습니다.이 과정에서 "대통령이 정계개편 한다고 해서 되겠느냐. 옛날처럼 중앙정보부를 동원해서 때리고, 수사할 수 있는 게 아니지 않느냐. 정계개편 하려고 한다는 주장은 전혀 타당성이 없다"고 말하기도 했습니다.또 "저쪽 국회의원 몇 명 빼 오는 것은 '쌍팔년도' 정계개편"이라며 "그런다고 해서 오히려 반감만 늘어난다"고도 언급했습니다.취임하면서 언급한 '모두의 대통령'이 되겠다는 지향에 변함이 없다고도 밝혔습니다.이 대통령은 "대통령의 가장 큰 일이 통합"이라며 "한쪽을 대표했다고 해서 거기 너무 집중하면 대통령이 아닌 점령자가 된다"고 했습니다.그러면서 "모두의 대통령이 되겠다고 했고, 한쪽 편을 위한 대통령이 되겠다고 한 적 없다"고 거듭 강조했습니다.이 대통령은 개혁 과제를 지속적으로 수행하겠다면서도 다소간의 '속도 조절'이 이뤄질 가능성을 시사하기도 했습니다.먼저 "대한민국 사회가 어느 정도나 바뀌었는지에 대해서는 계획 이상의 진척이 있다고 생각한다"면서도 "너무 많은 것을 한 번에 한다며 속도 조절이 필요하지 않으냐는 지적도 한다"고 말했습니다.이어 "(이해당사자 입장에서는 개혁 과제가) 하나일 때는 당연하다고 했다가 두 개가 되면 소극적이 되고, 세 개째 되면 '이렇게까지 하느냐' 하게 될 수 있다"고 설명했습니다.그러면서 "지방선거가 분기점이었던 것 같다"며 "여러 요인으로 '잘한다'보다는 '못한다'는 사람이 많다고 하니 속도 조절을 해야 하지 않을까"라고 언급했습니다.개혁 추진의 장애가 커진 배경에 관해서는 "저의 준비 부족, 과정 관리 부족이 제일 큰 원인"이라며 "개혁과제 수행에 대해 일종의 과잉 자신감이었을 수 있겠다는 반성을 한다"고 분석했습니다.또 "'결국 좋게 변할 테니 견뎌 주세요'라는 생각이 강하지 않았나 생각이 든다"며 "더 중요한 것은 뭔가를 잃게 되는 사람에 대한 설득, 공감, 위로인데 이런 게 부족했다"고 돌아봤습니다.그러면서 "오늘 여러분(기자단)과 얘기하는 것도 '내가 너무 동떨어진 것 아닌가'하는 반성의 일부"라며 "가장 큰 원인은 저라고 생각한다"고 재차 강조했습니다.같은 맥락에서 이 대통령은 "소통하는 방식이 가볍다는 비판에 동의하기 어렵다"며 소셜미디어(SNS)를 통한 직접 소통도 지속하겠다는 의지를 드러냈습니다.이와 관련해 "과거 임금님도 밤에 몰래 평민 복장을 하고 뒷골목 주막에서 얘기를 듣곤 하지 않았냐"며 "대통령이 뭐 위대하고 근엄한 존재인가. 국민을 대표하는 공복"이라고 설명했습니다.또 "만약 SNS가 없었다면 이재명 대통령이 있었겠느냐. 목숨줄 같은 것"이라며 "마지막 순간에 본인을 살려줄 수 있는 숨구멍은 국민과의 소통"이라고도 언급했습니다.이 밖에도 이 대통령은 법무부 장관, 경찰청장 등 공석이 장기화된 주요 기관장 인선과 관련해 "여러 가지 일 중에서 인사가 참 어려운 것 같다"며 "보시기에 늦어지고 있지만 적임자 찾기에 최선을 다하고 있다"고 언급했습니다.특별감찰관 임명이 늦어지고 있는 데 대해서는 "저는 빨리 임명됐으면 좋겠다고 요청했는데 야당이 반대하고 있다더라"고 말했습니다.그러면서 "야당이 반대하는데 굳이 강행해야 하느냐는 생각도 들지만, 그럼에도 불구하고 할 수 있는 방법이 없는지 알아보라고 했다"고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)