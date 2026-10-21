뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"절대 성공 못 해" & "내가 황제다!"…넷플릭스와 금문교, 뮤지컬 됐다ㅣ배우 김수로 조형균ㅣ커튼콜 334

대극장 뮤지컬 신작이 한꺼번에? 관객 평가 기다립니다.

김수현 문화전문기자
작성 2026.10.21 09:01 조회수
배우 김수로와 조형균이 출연한 뮤지컬 관련 뉴스 이미지
 
넷플릭스 공동창업자 마크 랜돌프는 아내에게 "절대 성공 못 할 거야"라는 말을 들었습니다. 그 말을 제목으로 삼은 자서전이 대극장 창작 뮤지컬 〈플릭스!〉가 됐습니다. 신나는 쇼 뮤지컬을 표방하는 이 작품에서 마크 랜돌프 역은 배우 조형균이 맡았습니다. 

 대통령제 미국에서 "내가 황제다" 하고 나타나 금문교를 지어야 한다고 외친 남자. 실존 인물에서 모티브를 얻은 코미디 〈마제스티〉는 김수로가 제작하는 첫 대극장 뮤지컬입니다. 배우로도 출연하는 그는 <썸씽로튼>을 넘어서는 작품을 만들고 싶다 했습니다.   

 <플릭스!>와 <마제스티>는 문화체육관광부 산하 예술경영지원센터의 '대형 뮤지컬 시범공연 지원사업' 선정작인데요, 김수로 조형균 배우와 함께 개막을 앞둔 두 작품 이야기와 흥이 넘치는 연습실 풍경, 대형 뮤지컬 시범 공연의 의미, '어쩌면 해피엔딩' 토니상 수상 이후 더욱 주목받고 있는 우리 뮤지컬의 미래에 관한 생각 나눠봅니다. 

(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 배우 김수로 조형균 ㅣ 녹음·녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )

▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.

- '팟빵' 청취하기
- '애플 팟캐스트' 청취하기
- 유튜브 '커튼콜 재생목록' 바로가기
- 유튜브 '스브스 아트로그' 바로가기
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지