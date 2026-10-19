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최원호 감독, 야구대표팀 사령탑 선임…내달 APBC 지휘

전영민 기자
작성 2026.10.19 17:11 조회수
최원호 감독, 야구대표팀 사령탑 선임…내달 APBC 지휘
▲ 최원호 한국 야구대표팀 신임 감독

최원호 전 한화 이글스 감독이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 대표팀 사령탑으로 선임됐습니다.

한국야구위원회(KBO) 사무국은 다음 달 12일부터 15일까지 일본 도쿄에서 열리는 2026 APBC를 이끌 대표팀 수장으로 최원호 감독을 선임했다고 오늘(19일) 발표했습니다.

계약 기간은 APBC 대회까집니다.

최 감독은 프로 구단 감독과 SBS 스포츠 해설위원 등 현장에서 오랜 기간 다양한 보직을 거쳤으며, 대표팀 코치진으로서도 굵직한 국제대회 경험을 두루 쌓았습니다.

2019 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 불펜 코치를 시작으로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 퀄리티 컨트롤(QC) 코치, 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀 투수 코치를 역임했습니다.

특히 올해 열린 WBC에서 대표팀의 17년 만의 8강 진출을 뒷받침했고, 아시안게임에서는 든든한 마운드 운용으로 대회 5연패를 견인하는 등 대표팀 성과에 크게 공헌했습니다.

KBO는 최 감독이 대표팀 선수 구성과 운영, 국제대회 환경 전반에 대한 이해도가 매우 높다는 점을 높이 평가했습니다.

최원호 감독 체제로 닻을 올린 대표팀은 다음 달 2일부터 대전 한화생명 볼파크에서 공식 소집 훈련을 시작하며 본격적인 담금질에 들어갑니다.

최 감독을 보좌해 대표팀을 이끌 코치진 인선은 추후 발표될 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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