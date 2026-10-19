서울광역공소청장 직무대행 "윤석열, 선배로 자랑할 만하지 않아"

▲ 정용환 서울광역공소청장 직무대리가 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울광역공소청(옛 서울고검) 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 장혜영 수원광역공소청장 직무대리.

정용환 서울광역공소청장 직무대리가 오늘(19일) 열린 국제 법제사법위원회의 국정감사에서 윤석열 전 대통령이 검사 선배로서 자랑할만한 인물은 아니라는 의견을 표명했습니다.정 직무대리는 국정감사에서 더불어민주당 소속 서영교 법사위원장이 "윤석열 검사를 존경하느냐"고 묻자 이같이 답했습니다.앞서 정 직무대리는 "개인적인 의견을 말씀드리는 건 적절하지 않다"고 했지만, 서 위원장이 "후배들에게 '우리에게 이런 검사 선배가 있었어'라고 자랑할 만하냐"고 묻자 "그렇지는 않습니다"고 답변했습니다.정 직무대리는 윤 전 대통령이 검찰 총장총장으로 재직하던 2019년 대검찰청 유전자(DNA)·화학분석과장으로 일해 근무 인연을 맺었습니다.서 위원장이 "검찰총장이 되고 싶냐"고 묻는 데 대해서는 "그렇지 않다"고 일축했습니다.서 위원장은 또 "검사가 수사도 하고 기소도 하고 대통령도 날려보면서 권한을 남용하다 보면 큰일 날 만큼 아주 중요한 자리이고, 너무 많은 것을 갖고 있으면 국민이 안중에도 없어지기 때문에 수사권과 기소권을 분리하기로 한 것"이라며 검찰청 폐지 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)