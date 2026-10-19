이 대통령 "국가가 책임지고 소방관 안전 지켜야…지원 강화"

▲ 이재명 대통령이 지난 17일 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문하고 있다.

이재명 대통령은 부천 공장화재 현장에서 부상을 당해 치료 중인 소방대원을 향해 "얼마나 고통스럽고 힘든 시간을 보내고 계실지 생각하면 마음이 아프다"며 "송구한 마음"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날 엑스에 화재 진압 과정에서 다친 소방대원의 빠른 병원 이송을 위해 시민들이 길을 비켜주고, 이에 해당 대원의 아내가 시민들에게 감사를 표했다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 언급했습니다.이 대통령은 "아내분 역시 소방관이라고 한다. 그런 상황에서도 시민들께 감사의 마음을 전하셨다니 더욱 뭉클하다"며 "두 분께 깊은 위로를 전하며 소방대원께서 하루빨리 건강을 회복하시기를 진심으로 바란다"고 밝혔습니다.그러면서 "우리가 안전한 일상을 누릴 수 있는 것은 위험을 무릅쓰고 국민의 생명과 재산을 지키는 소방관들의 헌신 덕분"이라며 "이제는 국가가 소방관들의 생명과 안전도 책임지고 지켜야 한다"고 했습니다.이어 "현장 매뉴얼을 소방대원의 안전까지 고려해 개선하고, 소방 로봇과 다목적 드론 등 첨단 안전 장비도 확충하고 선진화해야 한다"며 "소방대원들이 위험한 현장에서도 안전을 확보하며 임무에 전념할 수 있도록 지원을 강화하는 방안도 함께 검토할 것"이라고 약속했습니다.이 대통령은 "소방관의 헌신이 비극적인 '마지막 출동'으로 끝나지 않도록, 현장에서 체감할 수 있는 실효성 있는 대책을 마련하겠다"고 거듭 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)