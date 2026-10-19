아이브, 오늘(19일) '룩스 캔 킬' 선공개…"'역시 아이브다'라는 말 듣고파"

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그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 새 미니앨범 'Looks Can Kill(룩스 캔 킬)'의 동명 타이틀곡을 19일 선공개한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 '룩스 캔 킬'을 공개한다. 미니앨범은 26일 발매된다. 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)' 이후 약 8개월 만의 컴백이다.아이브는 이날 서울 아크 강남에서 열리는 '스포티파이 다이브 아카데미(Spotify DIVE ACADEMY)' 라이브 스테이지에서 '룩스 캔 킬' 무대를 처음 선보인다. 17일부터 사흘간 진행되는 행사의 마지막 날이다.새 앨범은 아이브가 선보여 온 '걸 판타지' 세계관을 확장한 작품이다. 큐피드와 마법 소녀에 이어 '걸 히어로'라는 또 하나의 에고를 내세웠다. 앨범에는 타이틀곡을 포함해 'Mirror Mirror(미러 미러)', 'SNAKESKIN(스네이크스킨)', 'CRUMBS(크럼즈)', 'Girls Girls Girls(걸스 걸스 걸스)', 'Glow Motion(글로 모션)' 등 총 6곡이 실린다.소속사는 타이틀곡 '룩스 캔 킬'을 신스 패드 리듬에 묵직한 베이스와 역동적인 드럼, 일렉트로닉 사운드가 어우러진 곡이라고 소개했다. 작사에는 아이브의 다수 히트곡에 참여해 온 서지음과 릴체리, 멤버 레이가 이름을 올렸다. '크럼즈'는 가을과 리즈가 작사에 참여했다.아이브는 일문일답에서 앨범의 메시지를 전했다. 안유진은 "지난 앨범에서 그 메시지를 '나'에서 '우리'로 넓혔다면, 이번에는 서로에게 긍정적인 영향을 주고 새로운 변화를 만들어가는 모습을 담았다"고 말했다. 장원영은 "누군가에게 건넨 작은 응원이 또 다른 사람에게 용기가 될 수도 있다"며 "서로가 서로에게 히어로가 될 수 있다는 이야기를 전하고 싶었다"고 했다.활동 목표도 밝혔다. 리즈는 "이번 앨범을 듣고 '역시 아이브다'라는 생각을 해주셨으면 좋겠다"며 "듣는 순간 힘이 나기도 하고, 어떤 날에는 자신감을 얻을 수 있는 음악이 되었으면 한다"고 말했다. 가을은 "앨범명에 걸맞게 무대를 보는 순간 시선을 뗄 수 없을 만큼 인상적인 모습을 보여드리고 싶다"고 했다.가장 기억에 남는 순간으로 레이는 올해 처음 도전한 시상식 MC를, 이서는 월드투어를 꼽았다. 아이브는 지난해 10월 시작한 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM(쇼 왓 아이 엠)'을 마쳤다. 소속사는 이 투어에서 일본 교세라돔과 도쿄돔 공연이 전 회차 매진됐고, 북미 투어는 6개 도시에서 8개 도시로 확대됐다고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)