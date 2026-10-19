지창욱, 日 투어 1만 3천 석 전석 매진…글로벌 티켓 파워 입증

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배우 지창욱이 일본 열도를 뜨겁게 달구며 독보적인 글로벌 인기를 다시 한번 입증했다.지창욱은 지난 17일과 18일 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마 국립대홀에서 개최된 2026 지창욱 일본 투어 'Just Come With' 공연을 끝으로 일본 투어의 막을 내렸다.이번 투어는 지난 2일과 3일 오사카를 시작으로 요코하마까지 총 2개 도시에서 4회에 걸쳐 펼쳐졌다. 특히 4회 공연 모두 전석 매진을 달성, 총 1만 3천 석의 관객석을 빈틈없이 채우며 현지에서의 막강한 티켓 파워와 탄탄한 팬덤을 실감케 했다.열띤 환호 속 요코하마 무대에 선 지창욱은 "이렇게 제가 힘을 낼 수 있는 건 여러분 덕분"이라며 투어를 함께해 준 팬들에게 감사 인사를 전했다. 이어 "저는 떠나지만 매주 이유빈이 여러분과 함께할 것"이라며 출연 중인 드라마 '메리 베리 러브(Merry Berry Love)' 속 캐릭터를 활용한 재치 있는 소감으로 뜨거운 호응을 이끌어냈다.지창욱의 현지 화제성은 작품 흥행으로도 증명되고 있다. 지창욱 주연의 한일 합작 드라마 '메리 베리 러브'는 공개 이틀 만인 지난 9일, 플릭스패트롤(FlixPatrol) 기준 디즈니+ TV 쇼 부문 월드와이드 차트 2위에 올랐다. 또한 일본, 브라질, 홍콩 등에서 1위를 차지하고 전 세계 73개국 TOP 10에 진입하는 등 글로벌 흥행을 이어가고 있다.[사진=스프링컴퍼니]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)