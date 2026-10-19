김혜경 "아이 키우는 데에 이젠 온 나라가 필요"…권역모자의료센터 방문

▲ 김혜경 여사가 19일 서울성모병원 모자의료센터를 방문, 분만실 시설을 둘러보고 있다.

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이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 서울성모병원 권역모자의료센터를 찾아 "아이를 키우려면 예전에는 '온 마을이 키워야 한다'는 이야기를 했는데, 이제는 마을뿐 아니라 온 나라가 필요한 상황인 것 같다"고 말했습니다.김혜경 여사는 오늘(19일) 오전, 서울 서초구 가톨릭대학교 서울성모병원 권역모자의료센터를 방문해 의료진과 임산부, 산모 등을 만나고 임신과 출산, 미숙아 돌봄 등에 대한 현장 목소리를 들었습니다.이번 방문은 지난 10일이었던 임산부의 날을 계기로 출산 가정과 현장 의료진을 격려하고, 난임 치료부터 고위험 임신과 출산, 미숙아 돌봄에 이르기까지 새 생명을 맞이하는 과정에서 겪는 어려움과 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다고, 안귀령 청와대 부대변인은 전했습니다.김 여사는 입원실과 고위험산모집중치료실의 의료진을 만나 감사의 마음을 전하고, 다섯쌍둥이 부모, 난임 시술을 통해 출산한 산모, 고위험 임신을 겪은 출산 예정 산모, 신생아중환자실에서 치료받고 있는 환아의 부모 등과 간담회를 갖고 출산과 돌봄 과정에서의 경험과 애로사항을 경청했습니다.김 여사는 간담회에서 "한 아이가 건강하게 태어나 자라나는 것은 한 가정의 축복이자 우리 사회 전체의 가장 소중한 미래"라며 "아이를 기다리고, 낳고, 기르는 모든 여정이 출산 가정만의 외롭고 힘겨운 짐이 되지 않도록 늘 관심을 기울이고 응원하겠다"고 밝혔습니다.앞서 이재명 대통령은 지난 14일 열린 인구전략 비전선포식에서 최근 반등한 출생아 수와 출산 의향의 증가세가 이어질 수 있도록 정부가 제 역할을 해야 한다고 강조한 바 있습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)