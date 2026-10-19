동덕여대 홍원식 교수, 제54대 한국언론학회 회장 선출

▲ 동덕여대 홍원식 교수

동덕여대 ARETE교양대학 교수이자 국제대외협력처장인 홍원식 교수가 제54대 한국언론학회 회장으로 선출됐습니다.임기는 2027년 10월부터 1년입니다.신임 홍원식 회장은 지난 2011년부터 현재까지 동덕여자대학교 ARETE교양대학 교수 및 국제대외협력처장으로 재직하고 있습니다.홍 회장은 미국 텍사스(오스틴)주립대에서 저널리즘 박사를 취득하고 SBS 편성책임연구원(2005~2010년)과 미국 워싱턴대학교 방문교수(2017년)를 거쳐 미디어 정책 및 저널리즘 분야에서 활발한 연구와 교육 활동을 펼쳐왔습니다.방송·언론 정책 관련 분야에서도 폭넓은 위원 활동을 역임했습니다.방송통신심의위원회 선거방송심의위원(2023년), 방송통신위원회 방송평가위원(2021~2023년), 시청자권익보호위원(2021~2022년), 외주인정자문위원(2018~2020년) 등을 지내며 미디어 정책 수립 및 공공성 제고에 기여해왔습니다.학회 활동으로는 한국언론학회 부회장(2024~2025년), 봄철정기학술대회 조직위원장(2025년), 총무이사(2022~2023년), 학술지 <커뮤니케이션이론> 편집위원(2012~2014년)을 역임했다.또 한국방송학회 <방송통신연구> 편집위원장(2025년~현재), 한국소통학회 부회장(2025년~현재), 한국방송학회 방송저널리즘 연구회장(2020~2022년) 및 총무이사(2014~2015, 2018~2019년) 등을 거치며 학술 공동체의 발전을 이끌어왔습니다.