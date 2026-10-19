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공소청 소극적 피해자 보호에 질타…"스토킹 대응신청 20% 기각"

전연남 기자
작성 2026.10.19 14:50 조회수
공소청 소극적 피해자 보호에 질타…"스토킹 대응신청 20% 기각"
▲ 국민의힘 주진우 의원

오늘(19일) 열린 국회 법제사법위원회 국정감사에서 공소청이 경찰의 스토킹 피해자 보호조치 신청을 기각하거나 접근금지 청구를 늦추는 등 피해자 보호에 소극적으로 대응하고 있다는 지적이 제기됐습니다.

국민의힘 주진우 의원은 서정민 서울동부지방공소청장에게 "경찰에서 신청하는 (스토킹 대응신청) 사건의 20%가 아직도 공소청에서 기각되고 있다"며 "올해 1월부터 8월 중 이런 식으로 기각된 사건이 3천건이 넘는다"고 말했습니다.

서울 송파구 장모 살해·아내 납치 사건과 관련해서도 공소청의 접근금지 청구가 지연됐다고 지적했습니다.

주 의원은 "9월 30일 접근금지가 종료됐는데 6일이나 지나서 경찰이 재신청하고, 서울동부공소청에서도 이틀이나 들고 있다가 법원에 청구했다"며 "법원은 또 4일이나 있다가 결정했다"고 말했습니다.

의정부 스토킹 살인 사건에 대해서는 "스토킹을 3번 한 전력이 있고 접근금지를 어겨 현행범으로 체포까지 됐다"며 "의정부지검에서 접근금지를 청구하지 않은 채 5일이 지나 살인 사건이 발생했다"고 주장했습니다.

주 의원은 인천 흉기 난동 사건과 조두순의 위치추적 전자장치(전자발찌) 파손 사례도 거론하며 관계기관의 대응을 질타했습니다.

서 청장은 "의원님 말씀에 전적으로 공감한다"며 "범죄로부터 국민을 안전하게 보호해야 하는 임무는 변함이 없다고 생각한다"고 답했습니다.

이어 "특히 피해자 보호에 부족함이 없도록 잠정조치, 임시조치, 접근금지 조치 등을 수사기관과 협력해 적극적으로 하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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