'재정 빨대' 논란 추미애, 국감서 소방관들에게 재차 사과

▲ 추미애 경기도지사가 19일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답변하고 있다.

'소방 재정 빨대' 발언과 이후 사과 방식으로 논란을 빚은 추미애 경기도지사가 19일 국정감사장에서 소방관들에게 재차 사과했습니다.추 지사는 이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사 인사말에서 "최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다"고 말했습니다.이어 "소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다. 소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다"며 "오늘 국정감사에서 위원님들께서 주시는 말씀도 겸허히 경청하겠다"고 덧붙였습니다.그는 "(부천 공장화재로 순직한) 고(故) 김진석 소방관님의 마지막 길을 배웅하고 왔다"며 "참으로 안타까운 마음이다. 유가족과 소방 가족 여러분께 다시 한번 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"고 했습니다.앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 논란을 빚었습니다.지난 17일에는 경기도 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 "제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다"고 말해 또다시 논란이 일었습니다.그러나 이때 사용한 '사과를 바라시니까'라는 표현을 두고 사과 방식도 논란이 됐습니다.(사진=연합뉴스)