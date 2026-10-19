뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'여신도 성폭행' JMS 정명석, 1심서 징역 33년

홍승연 기자
작성 2026.10.19 13:51 수정 2026.10.19 13:52 조회수
'여신도 성폭행' JMS 정명석, 1심서 징역 33년
▲ JMS 총재 정명석(왼쪽)과 2인자 정조은(본명 김지선)

종교적 세뇌를 이용해 여신도들을 성폭행한 혐의로 기소된 기독교복음선교회(JMS) 총재 정명석 씨에게 1심에서 징역 33년이 선고됐습니다.

대전지법 형사11부는 오늘(19일) 준강간 등의 혐의로 재판에 넘겨진 정 씨에게 징역 33년을 선고하고 전자발찌 부착 15년과 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 10년을 명령했습니다.

재판부는 "피해자들이 정 씨를 신격화하고 순종하도록 반복 교육받아 심리적 항거불능 상태에 있었다"면서 "앞선 처벌에도 불구하고 장기간 형성된 종교적 지배 구조를 이용해 범행을 반복했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

정 씨는 지난 2018년부터 2022년까지 충남 금산군 수련원 등에서 여신도 16명을 성폭행하거나 추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

정 씨는 앞서 또 다른 여신도들을 성폭행한 혐의 등으로 지난해 대법원에서 징역 17년을 확정받고 현재 대전교도소에서 복역 중으로, 이번 재판은 별건으로 진행됐습니다.

한편 정 씨의 범행에 가담한 혐의로 함께 기소된 JMS 2인자 김지선 씨에게는 징역 7년이 선고됐으며, 방조 등의 혐의를 받은 간부 3명에게는 징역 3년의 실형과 집행유예가 각각 선고됐습니다.

(사진=대전지검 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지