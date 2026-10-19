'여신도 성폭행' JMS 정명석, 1심서 징역 33년

▲ JMS 총재 정명석(왼쪽)과 2인자 정조은(본명 김지선)

종교적 세뇌를 이용해 여신도들을 성폭행한 혐의로 기소된 기독교복음선교회(JMS) 총재 정명석 씨에게 1심에서 징역 33년이 선고됐습니다.대전지법 형사11부는 오늘(19일) 준강간 등의 혐의로 재판에 넘겨진 정 씨에게 징역 33년을 선고하고 전자발찌 부착 15년과 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 10년을 명령했습니다.재판부는 "피해자들이 정 씨를 신격화하고 순종하도록 반복 교육받아 심리적 항거불능 상태에 있었다"면서 "앞선 처벌에도 불구하고 장기간 형성된 종교적 지배 구조를 이용해 범행을 반복했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.정 씨는 지난 2018년부터 2022년까지 충남 금산군 수련원 등에서 여신도 16명을 성폭행하거나 추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.정 씨는 앞서 또 다른 여신도들을 성폭행한 혐의 등으로 지난해 대법원에서 징역 17년을 확정받고 현재 대전교도소에서 복역 중으로, 이번 재판은 별건으로 진행됐습니다.한편 정 씨의 범행에 가담한 혐의로 함께 기소된 JMS 2인자 김지선 씨에게는 징역 7년이 선고됐으며, 방조 등의 혐의를 받은 간부 3명에게는 징역 3년의 실형과 집행유예가 각각 선고됐습니다.(사진=대전지검 제공, 연합뉴스)