"김도영 어떻게든 막아야"…홈런 두 방 맞은 LG, 이번엔 피했더니?

결정적인 순간마다 김도영에게 홈런을 허용했던 프로야구 LG 트윈스가 준플레이오프에서도 고전을 면치 못하고 있습니다.



1차전에서 김도영에게 홈런 두 방을 맞은 LG는 2차전에서 정면승부를 피했지만, 후속 타자들의 연속 안타로 1회에만 5점을 내줬습니다.



김도영은 2차전에서 2타수 무안타에 그쳤지만, KIA는 6대 3으로 승리하며 플레이오프 진출까지 1승만을 남겨뒀습니다.



김도영을 상대해도, 피해도 쉽지 않았던 LG의 준플레이오프를 〈스포츠머그〉가 전해드립니다.



(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)