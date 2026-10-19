반 트럼프 시위 도중 '노킹스' 인스타 90분간 차단

▲ 인스타그램

메타플랫폼이 미국 전역에서 대규모 시위가 한창인 지난 주말 반트럼프 단체 '노킹스 연합'(No Kings Coalition)의 인스타그램 계정을 90분 동안 전면 차단했다가 현지시간 19일 사과했습니다.이번 사태는 11월 3일 미 중간선거를 앞두고 노킹스 연합이 사전투표 독려를 위해 주말인 17일 50개 주와 워싱턴D.C. 등 3천여 곳에서 수백만 명이 참여하는 대규모 집회를 벌이던 중 발생했습니다.이 단체는 대규모 시위 중 실시간으로 소통하는 핵심 플랫폼이 차단된 데 대해 "정치활동을 방해한 것 아니냐"며 메타를 강력히 비난했습니다.이어 "토요일 약 90분 동안 인스타그램 페이지가 완전히 폐쇄됐으며, 페이지가 다시 열린 뒤에도 운영진의 관리자 권한이 한동안 마비된 상태였다"고 말했습니다.파장이 커지자 앤디 스톤 메타 커뮤니케이션 부사장은 이튿날 소셜미디어 계정을 통해 공식 사과했습니다.그는 "앤트로픽의 클로드 기반 도구가 해당 계정의 프로필, 게시물, 해시태그 등에 평시보다 4배 빠른 속도로 격렬하게 접근했다"면서 "짧은 시간 갑작스럽게 대량의 순차적인 요청이 집중돼 인간의 활동이 아니라 자동화된 매크로봇의 트래픽과 유사한 것으로 인식해 보안 시스템이 작동했다"고 설명했습니다.메타 측은 그러나 문제를 야기한 클로드 AI 도구를 누가 운영 중이었는지, 왜 노킹스 연합의 계정 데이터를 비정상적으로 빠른 속도로 수집했는지 등에 대해서는 명확히 밝히지 않았습니다.메타 측은 초기에 "계정의 게시물과 댓글이 급증해 차단됐다"고 밝혔다가 하루 만에 "외부 AI 봇의 무단 데이터 접근 때문"이라고 해명을 바꿔 논란을 키웠습니다.(사진=AP, 연합뉴스)