A2O LITE 아이찡, 부모 임금 체불 논란…중국 매체 "약 7억 원 규모 강제집행"

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이수만 프로듀서가 제작한 신인 걸그룹 A2O LITE의 중국인 멤버 아이찡(AIJING·13)이 부모의 임금 체불 논란에 휩싸였다. 아이찡은 데뷔곡 'NEON'이 멜론 TOP100 1위에 오르고, 특히 강렬한 오프닝 댄스로 '제2의 보아'라는 별명으로 주목받던 중이다.중국 현지 매체들은 아이찡의 부모가 운영한 베이징 소재 교육업체에서 직원 임금 체불이 발생했다고 보도했다. 업체와 부모 명의로 확인된 법원 강제집행 금액은 약 345만 위안(약 6억 9000만 원)에 달하는 것으로 전해졌다.논란이 커지자 아이찡의 어머니라고 밝힌 인물이 지난 14일 SNS에 사과문을 올렸다. 이 인물은 사업 악화로 채무 분쟁이 발생했다고 인정하며 "어떤 객관적인 이유가 있었든 제때 대금을 지급하지 못한 것은 반드시 직시하고 책임져야 할 잘못"이라고 밝혔다.이어 "책임을 회피하지 않고 문제가 모두 해결될 때까지 끝까지 책임지겠다"고 했다. 딸에 대해서는 "아이는 내가 과거 운영했던 사업 및 관련 분쟁과 아무런 관계가 없다"고 호소했다.그러나 중국 내 비판은 이어졌다. 지난 17일에는 직원들의 임금을 체불하면서 딸의 데뷔를 지원했다는 취지의 해시태그가 웨이보 실시간 검색어 1위에 올랐다. 중국 매체들은 사과에 그치지 말고 체불 임금을 먼저 갚아야 한다고 지적했다.18일에는 해당 업체에서 근무했다고 주장하는 누리꾼의 글이 중국 SNS에서 확산됐다. 이 누리꾼은 아버지의 장례를 치르기 위해 밀린 임금을 요청했지만 1000위안(약 20만 원)만 받았다고 주장했다.2013년생인 아이찡은 2024년 월드 오브 댄스(WOD) 중국 지역 청소년 부문에서 우승했고, 데뷔 이후 춤 실력으로 주목받았다.소속사 A2O엔터테인먼트는 이번 논란에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)