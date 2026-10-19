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한병도 "오세훈, 한강버스 게이트 핵심 의혹에 답해야"

고정현 기자
작성 2026.10.19 13:28 조회수
한병도 "오세훈, 한강버스 게이트 핵심 의혹에 답해야"
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표는 "오세훈 서울시장은 한강버스 게이트의 핵심 의혹에 명확히 답을 해야 한다"고 말했습니다.

한 원내대표는 오늘(19일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "서울시는 15일 국정감사에서 (한강버스 관련) 논란이 커지자 이튿날 경찰에 수사를 의뢰하고는 민주당을 향해 '아니면 말고'식 정치 공세를 중단하라고 한다"며 이같이 밝혔습니다.

그러면서 "정작 왜 그동안 수사 의뢰를 미뤘는가에는 답하지 않은 채 의혹을 제기한 민주당 탓만 하니 적반하장도 유분수"라고 지적했습니다.

한 원내대표는 "서울시는 수사 의뢰서까지 작성하고도 왜 수사 의뢰를 보류했는지, 조사 자료 파기 지시는 있었는지, 누가 그 과정에 관여했는지 명백히 밝혀야 한다"라고도 강조했습니다.

국회 행정안전위원회의 지난 15일 서울시 국정감사에서 민주당 박주민 의원 등은 한강버스 제작 업체에 지급된 사업비에서 브로커가 개입된 수상한 자금 흐름이 포착됐다는 의혹 등을 제기했습니다.

민주당 김민석 대표는 이날 최고위원회의에서 "논란이 된 한강버스 문제를 원내에서 집중적으로 대응해 달라"고 주문했다고 조계원 대변인이 국회에서 기자들과 만나 전했습니다.

한편 한 원내대표는 "국정감사에서 민주당은 민생 국감, 정책 국감, 책임 국감에 집중하고 있는데 국민의힘은 김태규, 이진숙, 주진우 의원으로 대표되는 '패륜 삼남매' 등이 서로 막말 경쟁을 하는 모습"이라고 말했습니다.

한 원내대표는 "국민의힘은 민주당이 정책 국감을 정쟁 국감으로 만들었다고 하는데, 막말은 국민의힘이 해놓고 책임은 민주당에 떠넘긴다"면서 "민주당의 비판을 정쟁으로 몰기 전에 스스로 국정감사에 어떻게 임했는지부터 돌아보라"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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