[날씨] 서울 낮 기온 19도…전국 곳곳 구름 가득

날이 쌀쌀합니다.



오늘(19일) 아침 서울의 기온 10.8도로 평년 이맘때와 비슷하게 출발했습니다.



낮 기온은 19도에 머물겠고요.



내일 낮에는 기온이 다소 오르는 듯이 보이지만 내일과 모레 전국 곳곳에 비가 내린 뒤 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 급격히 추워지겠습니다.



수요일에는 서울의 낮 최고 기온 15도에 머물겠고요.



목요일 아침 기온은 4도까지 곤두박질치면서 올가을 들어 가장 추운 날이 예상됩니다.



오늘 지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



춘천과 대전의 낮 최고 기온 20도, 전주 22도, 광주 23도, 창원과 부산은 25도 예상됩니다.



구름과 레이더 영상 함께 봐보시겠습니다.



현재 전국 곳곳에 구름이 가득합니다.



강원 내륙과 충청 내륙 지역은 오전 중에 안개가 짙게 껴 있었지만 낮에 기온이 오르면서 모두 걷혔습니다.



오늘 전국 하늘에 가끔 구름이 많겠고요.



제주 지역에는 현재 살짝 비가 내리고 있는데요.



오후까지 5mm 안팎의 비가 더 내리겠습니다.



화요일에는 충청 이남 지역과 제주 지역에, 수요일에는 중부와 전북 지역에 가을비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)