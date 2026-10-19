전쟁터로 변한 프랑스…백화점 부서지고 관공서 '활활'

<앵커>



교육 환경 개선 요구로 시작된 시위가 확산하면서 프랑스 곳곳이 마치 전쟁터처럼 변하고 있습니다. 주말 대규모 집회에서는 일부 과격 시위자들이 백화점을 약탈하고, 관공서를 비롯한 곳곳을 불태우기까지 했습니다.



곽상은 기자입니다.



<기자>



얼굴을 가린 무리가 명품 브랜드 매장 유리창을 깨고 쏟아져 들어갑니다.



매장을 휩쓸며 닥치는 대로 물건을 훔쳐 달아납니다.



약탈꾼들은 경호 인력이 있는 백화점에도 들이닥쳤습니다.



마트의 직원들은 속수무책으로 약탈을 지켜봅니다.



현지시간 17일 토요일, 파리를 비롯한 프랑스 주요 도시에서 대규모 시위가 열렸습니다.



교육 환경 개선을 요구하는 학생 시위에 동참하자는 취지에서 주요 노동단체 등이 고물가 항의 시위를 열었고 이에 동조하는 시민들이 거리로 쏟아져 나온 겁니다.



[로라/시위 참가자 : 주거 비용이 너무 비쌉니다. 그리고 기름값도 너무 비싸고요, 그래서 우리는 이렇게 싸우러 나왔습니다.]



경찰 추산 55만 명, 주최 측 추산 80만 명이 참여했는데, 시위가 격앙되면서 곳곳에서 격렬한 충돌이 벌어졌습니다.



언론사와 관공서에 시위대가 강제 침입했고, 143년 된 소도시의 유서 깊은 시청 건물은 화염에 휩싸여 3분의 2 이상이 타버렸습니다.



일부 참가자들은 CCTV 케이블까지 자르고 상점과 백화점을 조직적으로 약탈했습니다.



당국은 전국에서 2천400여 명이 체포되고, 경찰관 등 1천 명 가까운 부상자가 발생했다고 밝혔습니다.



마크롱 대통령은 긴급 대국민 연설을 통해 이번 주 집회 참가자들과 협의 테이블을 마련하겠다면서도, 약탈 등 불법 행위에 대해서는 강력히 처벌하겠다고 경고했습니다.



하지만 이탈리아와 벨기에, 스페인 등에서도 고물가와 주거난에 항의하는 시위가 이어지면서 혼란은 유럽 전역으로 확산하고 있습니다.



(영상편집 : 이승진, 출처 : X(구 트위터) '@theinformant_x'·X(구 트위터) '@WarMonltor'·X(구 트위터) '@Mrgunsngear')