김지용 중수청장 "수사의 정치화 청산"…첫 질의응답

<앵커>



초대 중대범죄수사청 수장으로 임명된 김지용 청장이 오늘(19일) 출근길에 "수사의 정치화를 청산하겠다"고 밝혔습니다. 공식 취임식은 내일쯤 열릴 전망입니다.



신용일 기자가 보도합니다.



<기자>



김지용 초대 중대범죄수사청장이 취임 이후 처음으로 출근길 취재진 질의응답에 나섰습니다.



이재명 대통령이 지난 15일 임명한 뒤 첫 공식석상에 선 겁니다.



김 청장은 우선 수사의 정치화를 청산하겠다고 밝히면서,



[김지용/중수청장 : 수사의 정치화 청산입니다. 과거 기존 검찰이 수사권 남용 등 여러 가지 폐해가 있었는데.]



정치적 중립성을 지키는 수사를 하겠다고 강조했습니다.



[김지용/중수청장 : 우리 중수청은 공정성, 중립성, 그리고 절차적 정의를 반드시 지켜서 국민들께서 걱정하시지 않는 그런 수사기관으로 자리매김하도록 하겠습니다.]



최근 검찰총장 직무대행의 국무회의 참석이 수사 공정성 논란으로 불거진 상황에서, 향후 국무회의 참석 의향을 묻는 질문에는 즉답을 피했습니다.



[김지용/중수청장 : 그것은 관련 법령과 관계기관과 협의해서 적정히 결정하도록 그렇게 하겠습니다.]



중수청의 조기 안착과 운영 방향에 대해서도 직접 설명했습니다.



[김지용/중수청장 : 금요일에 출근해서 첫 지시를 내렸는데요. 우리 중수청이 빨리 정상적인 활동을 할 수 있도록 인적 물적 인프라를 빨리 완비를 해 달라고 부탁을 드렸고요.]



김 청장은 또 사회적 약자 보호에 만전을 기하겠다고도 강조했습니다.



[김지용/중수청장 : 사회적 약자나 범죄 피해자 보호, 좀 더 나아가 국민의 권익보호에 공백이 없도록 하겠습니다. 국민의 권익 보호는 우리 중수청의 근본 목표라고 할 수 있을 겁니다.]



오늘 오후 이 대통령이 김 청장에게 임명장을 수여할 예정인 가운데, 중수청은 내일쯤 정식 취임식을 개최할 걸로 보입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 장현기)