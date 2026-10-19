신민아·이종석·주지훈·이세영, 스틸만 봐도 압도적…'재혼황후', 웅장한 황실 세계관

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'재혼 황후'가 화려한 황실의 세계와 네 주인공의 복잡한 감정선을 담아낸 보도 스틸을 전격 공개하며 이목을 집중시키고 있다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 19일 '재혼 황후' 측은 동대제국 황실을 무대로 펼쳐지는 인물들의 서로 다른 삶과 선택, 그리고 웅장한 세계관을 한눈에 확인할 수 있는 보도 스틸을 공개했다.공개된 스틸 속에는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'의 화려하고 우아한 자태가 담겨 눈길을 사로잡는다. 나비에는 품격 있는 미소를 짓고 있다가도, 도망 노예 출신 '라스타'를 마주한 순간 차갑게 굳어지는 표정을 통해 지켜온 세계에 큰 균열이 찾아왔음을 고스란히 보여준다.황제 '소비에슈'는 말을 타고 사냥에 나서는 위엄 있는 모습과 함께, 홀로 깊은 생각에 잠긴 고뇌 어린 얼굴을 드러내며 절대 권력자의 복잡한 내면을 입체적으로 표현해 냈다.반면 서왕국의 왕자 '하인리'는 여유롭고 속을 알 수 없는 미소로 독보적인 매력을 발산하며, 동대제국 황실을 흔들 거대한 변수가 될 것임을 암시한다.황제의 총애를 받게 된 라스타는 순수한 눈빛 뒤에 숨겨진 설렘과 야망을 동시에 드러내며 앞으로 몰아칠 파란을 예고한다.글로벌 누적 조회수 29억 7천만 회를 기록한 동명 IP를 원작으로 한 '재혼 황후'는 이번 보도 스틸 공개를 통해 로맨스 판타지 블록버스터의 압도적인 비주얼과 서사를 제대로 입증했다.사랑과 배신, 권력과 정치적 계산이 교차하는 황실 대서사극 '재혼 황후'는 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.[사진=디즈니+]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)