뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰 신변 보호 중 '또 피습'…용의자 전 남편 긴급체포

박세원 기자
작성 2026.10.19 14:13 수정 2026.10.19 14:29 조회수
PIP 닫기
경기 성남시에서 경찰의 보호를 받던 60대 여성이 자택에서 흉기에 찔려 병원으로 이송됐습니다.

경찰은 3년 전 이혼한 전 남편을 용의자로 보고 추적해 2시간 만에 서울 중랑구에서 긴급체포했습니다.

오늘 오전 8시 반쯤 경기 성남시 분당구의 한 주택에서 60대 여성 A씨가 흉기에 찔린 채 발견됐습니다.

발견 당시 A씨는 호흡은 있지만 의사소통이 불가능한 상태로 전해졌습니다.

A씨 가족 신고로 발견된 건데, 이들은 현관문에 설치된 CCTV를 통해 전 남편 B씨가 A씨 집에 들어갔다가 나오는 모습을 확인하고 A씨에게 연락했지만 연락이 닿지 않자 곧바로 경찰에 신고했습니다.

B씨는 오늘 오전 8시 5분쯤 A씨 집에 찾아가 A씨가 출근하기 전 현관문 앞에서 기다리다 집 안으로 들어갔고 오전 8시 23분쯤 현장을 떠난 거로 전해졌습니다.

신고를 접수한 경찰이 곧바로 현장에 도착했지만 B씨는 이미 달아난 뒤였습니다.

앞서 A씨는 지난 16일 경찰의 신변안전조치 대상자로 등록됐습니다.

3년 전 이혼한 B씨가 최근 연락이 와 가족들과 식사하자고 요구하자 불안감을 느껴 A씨가 경찰에 직접 신변보호를 요청한 겁니다.

경찰은 다음 달 15일까지 안전조치 기간으로 지정하고 A씨에게 스마트워치를 지급한 상태였습니다.

(취재: 박세원, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
박세원 기자 사진
박세원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지