[자막뉴스] "딸 데뷔는 무슨 돈으로 시켰냐!"…'추가 폭로'에 불 타는 중국 여론

이수만 프로듀서가 선보인 신인 걸그룹 A20 LITE 멤버 가운데 중국 출신인 아이찡의 부모가 임금 체불 논란에 휩싸였습니다.



아이찡 부모 회사에서 일했던 전 직원은 아버지 장례비를 마련하기 위해 밀린 월급을 요청했지만 20만 원만 받았다고 폭로했습니다.



지난 18일 중국 소셜미디어에는 걸그룹 A2O LITE 멤버 아이찡의 부모가 운영하던 업체에서 근무했다는 누리꾼의 글이 확산됐습니다.



글쓴이는 당시 아버지가 위독했고 결국 세상을 떠났다고 밝혔습니다.



언니가 아버지를 돌보기 위해 직장을 그만둔 상황이어서 자신이 집안의 유일한 수입원이었다고 설명했습니다.



아버지의 장례를 치러야 해 회사에 밀린 임금을 요청했지만, 처음에는 돈이 한 푼도 없다는 답변을 들었다고 주장했습니다.



직접 전화까지 한 끝에 받을 수 있었던 돈은 1천 위안, 우리 돈 약 20만 원이었습니다.



글쓴이는 몇 년 동안 성실하게 일하고 야근까지 했는데, 아버지가 돌아가신 상황에서 겨우 그 돈을 받았다며 평생 잊지 못할 일이라고 토로했습니다.



앞서 지난 13일, 중국 매체들은 아이찡의 부모가 운영한 베이징 소재 교육업체에서 직원들의 임금이 체불됐다는 의혹을 보도했습니다.



현지 기업 정보 플랫폼에서는 관련 업체와 부모 명의로 약 345만 위안, 우리 돈 약 7억 원 규모의 강제집행 사건이 확인된 것으로 전해졌습니다.



논란이 커지자 아이찡의 어머니는 지난 14일 SNS에 사과문을 올려 과거 운영하던 교육 사업의 경영 상황이 급격히 악화하면서 채무 분쟁이 발생했다고 인정했습니다.



관계자들과 해결 방안을 협의하고 있다고 설명하면서 이번 사건은 부모가 책임지고 해결해야 할 문제이지, 딸 아이찡은 채무 분쟁과 무관하다고 강조했습니다.



하지만 사과 이후에도 중국 내 비판은 이어지고 있습니다.



지난 17일 중국 웨이보에서는 직원들의 돈으로 딸의 스타 활동을 뒷받침한 것 아니냐는 취지의 해시태그가 인기 검색어 1위에 올랐습니다.



일부 중국 매체들은 아이찡이 댄스 대회에 참가하던 시기에도 임금 체불 문제가 이어졌다고 지적했고, 아이찡의 과거 해외여행 사진까지 온라인에서 공유되며 논란이 커졌습니다.



아이찡은 올해 13살로, 지난 13일 싱글 '니온'으로 데뷔와 동시에 국내 음원 차트 정상에 오른 신인 걸그룹 A2O LITE의 핵심 멤버입니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 장유진 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)