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프로야구 삼성, '1라운드 왼팔' 허윤동 포함 10명 방출

유병민 기자
작성 2026.10.19 11:25 조회수
프로야구 삼성, '1라운드 왼팔' 허윤동 포함 10명 방출
▲ 삼성에서 방출된 허윤동

프로야구 삼성 라이온즈가 선수단 정비 차원에서 다음 시즌 10명의 선수와 재계약하지 않기로 했다고 19일 밝혔습니다.

투수 중에는 양현, 홍원표, 허윤동, 박주혁, 김동현, 신윤호, 박시원, 유병선 등 8명의 선수가 팀을 떠납니다.

내야수 박장민, 외야수 홍현빈도 방출 명단에 올라갔습니다.

이들 가운데 허윤동은 2020년 2차 1라운드 전체 5순위로 삼성 유니폼을 입었던 왼팔 투수입니다.

데뷔 첫해는 11경기 2승 1패 평균자책점 4.80으로 가능성을 보여줬으나 2023년을 끝으로 1군 마운드에 올라가지 못했습니다.

2024년 국군체육부대(상무)에서 병역을 소화한 뒤 지난해 삼성에 복귀했으나 올해 퓨처스(2군) 리그 33경기 6승 1패 3홀드 평균자책점 5.05를 남기고 팀을 떠나게 됐습니다.

베테랑 잠수함 투수 양현은 1군 통산 284경기에 출전, 14승 15패 4세이브 47홀드 평균자책점 4.22를 남긴 선숩니다.

2024년 삼성 유니폼을 입은 뒤 꾸준히 출전했으나 올해는 1군 2경기에만 모습을 드러냈습니다.

외야수 홍현빈은 1군에서 통산 281경기에 나서서 타율 0.192, 49안타, 7타점, 8도루를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
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