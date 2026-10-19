뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

6살 장애 조카 시장에 버리고…18년 후 '실종 신고', 왜?

정다은 기자
작성 2026.10.19 13:44 수정 2026.10.19 15:20 조회수
PIP 닫기
만 6세 지적장애인이 고모로부터 시장에 유기된 사실이 고모의 허위 실종신고로 18년 만에 드러났습니다.

경기 광주시에 살던 조용준 씨의 친부 B 씨는 이혼 후 지적장애 2급인 용준 씨를 돌보기 힘들어 누나인 A 씨에게 맡겼는데, A 씨는 지난 2008년 5월 14일 당시 6세였던 용준 씨를 사람들이 붐비는 장날을 노려 성남 중원구 천주교 성남동성당 앞에 유기했습니다.

경찰에 따르면 용준 씨는 실종 당시 자신의 이름도 제대로 말하기 어려운 상태였습니다.

그러다 A 씨는 지난 7월 감사원의 '5년 이내 의무기록이 없는 장애아동' 전수조사에서 용준 씨를 보호하고 있지 않다는 것을 들킨 뒤 '실종신고를 하지 않으면 고발할 수밖에 없다'는 취지의 경고를 받자 뒤늦게 경찰을 찾았습니다.

유기 18년 만에 용준 씨의 실종을 경찰에 신고한 겁니다.

그러나 A 씨는 참고인 조사에서 "지인에게 용준 씨 양육을 맡겼으며, 지인의 자녀들과 같은 유치원을 다녔기 때문에 기억하고 있을 것"이라고 진술하는 등 허위로 신고했습니다.

경기 성남 분당경찰서 수사 결과, A 씨가 용준 씨를 맡겼다는 지인은 이미 사망했고, 함께 유치원을 다녔다는 지인의 자녀들은 '함께 산 적은 없다'는 취지로 답하는 등 A 씨의 신고가 거짓이라는 게 드러났습니다.

결국 A 씨는 경찰이 체포영장을 신청한 후에야 용준 씨를 유기했다는 사실을 실토했습니다.

경찰은 A 씨의 범죄가 아동복지법 위반에 해당한다고 봤지만 이미 공소시효가 지난 상태였습니다.

대신 경찰은 A 씨의 허위신고를 위계에 의한 공무집행방해죄로 의율해 사건을 지난 8일 수원지방공소청 성남지청에 송치했습니다.

용준 씨는 지금도 여전히 행방을 알 수 없는 상태입니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지