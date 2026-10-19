"코미디보다 웃프다"…추미애 경기도지사실로 '빨대 250개' 보낸 개그맨

개그맨 이상민이 최근 '소방 재정 빨대' 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기도지사에게 빨대 250개를 직접 배송하며 추 지사를 강하게 비판했습니다.



이상민은 어제 자신의 SNS에 "빨대 250개가 경기도청 도지사실로 배송 완료됐다"는 내용의 쇼핑몰 알림 메시지를 공개했습니다.



이상민은 "비록 추미애 경기도지사실 문 앞까지 가지는 못했지만, 한 사람의 경기도민으로서 분노한 마음을 전해 본다"고 밝혔습니다.



이상민은 그러면서 추 지사를 겨냥해 "여론의 뭇매에도 결코 사과하지 않았다"며 "외려 당이 나서서 사과를 하고 있다. 코미디보다 더 웃프고 참혹한 현실"이라며 경기도청으로 빨대를 주문한 이유에 대해 설명했습니다.



이후 추 지사가 "자신의 의도와 다르게 전달됐다면 유감이고, 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다"며 사과의 뜻을 밝힌 데 대해서는 "사과 소식을 접하고 헐레벌떡 빨대 배송 취소를 고려했으나, 진정성 있는 사과로 보기 어렵다"고 덧붙이기도 했습니다.



앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 소방 예산을 언급하며 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 발언해 논란을 일으켰습니다.



이후 지방자치단체의 재정적 부담을 설명하는 과정이었다고 해명했지만, 소방공무원 노동조합 등은 "국민의 안전을 지키는 소방관의 헌신을 폄훼했다"며 강하게 반발했습니다.



논란이 이어지자 추 지사는 그제 순직 소방관의 빈소를 찾아 "소방관 폄훼 의도는 없었으며 구조적 재정 문제를 말하다 나온 실수였다"고 고개를 숙였습니다.



(취재: 이현영, 영상편집: 김기현, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)