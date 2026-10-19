전도연·조인성, 영평상 남녀주연상 받는다…신설 OTT 주연상은 현빈·신혜선

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배우 전도연과 조인성이 영평상 남녀주연상을 받는다.19일 오전 제46회 영평상 측은 올해 수상자와 수상작을 발표했다. 최우수작품상은 파인하우스필름이 제작한 '가능한 사랑', 감독상은 '호프'의 나홍진 감독에게 돌아갔다.전도연은 '가능한 사랑'으로 여우주연상의 영예를 안게 됐다. 조인성은 '호프'로 생애 첫 영평상 남우주연상을 받게 됐다. '가능한 사랑'은 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받아 2관왕, '호프'는 감독상(나홍진)과 남우주연상(조인성), 촬영상(홍경표)을 거머쥐며 3관왕의 영예를 안게 됐다.여우조연상은 '사람과 고기'의 예수정, 남우조연상은 '와일드 씽'의 오정세에게 돌아갔다.공로영화인상은 고은아 배우가 받는다. 1965년 영화 '난의 비가'로 데뷔한 고은아(본명 이경희)는 1960~1970년대 한국영화의 전성기를 이끈 대표적인 여배우다. 배우에서 영화산업 경영인 그리고 사회기관단체 인으로 활동 영역을 넓히며 한국영화의 발전과 저변 확대에 기여한 공로를 인정받아 이번 공로영화인상 수상자로 선정되었다. 영평공로상은 제15대 한국영화평론가협회 회장을 지낸 김두호 영화평론가에게 돌아갔다. 신인평론상은 최우수상 수상자 없이 이준혁·임태규 두 명이 우수상을 받는다.국제영화비평가연맹 한국본부(FIPRESCI KOREA, 회장 육정학) 상은 국내 부문에 '사람과 고기'(감독 양종현), 국제 부문에 '국보'(감독 이상일)가 선정됐다.독립영화지원상은 다큐멘터리 부문에서 '1980 사북'의 박봉남 감독, 극영화 부문에서 '광장'의 김보솔 감독이 받는다. 독립영화 상영지원에는 오오극장, 아트나인, 아트하우스 모모, 인디스페이스, CJ CGV가 참여한다.협회 회원들은 매년 부문별 시상뿐 아니라 작품의 미학적 성취 등을 종합적으로 고려해 한 해 동안 주목할 만한 한국영화 열 편을 '영평 10선'으로 선정해 왔다.올해의 영평10선에는 '가능한 사랑'(이창동), '굿뉴스'(변성현), '사람과 고기'(양종현), '살목지'(이상민), '세계의 주인'(윤가은), '암살자(들)'(허진호), '왕과 사는 남자'(장항준), '1980 사북'(박봉남), '파반느'(이종필), '호프'(나홍진)가 선정됐다.또 올해 신설된 OTT 시리즈상은 OTT 오리지널 시리즈를 대상으로 여우주연상·남우주연상·여우조연상·남우조연상 수상자를 선정했다. 영화와 시리즈를 오가는 창작 환경 속에서 배우들이 쌓아온 연기적 성취를 비평의 관점에서 함께 살핀다는 취지를 담았다.OTT 시리즈 부문 수상자는 ▲여우주연상 '레이디 두아' 신혜선 ▲남우주연상 '메이드 인 코리아' 현빈 ▲여우조연상 '동궁' 장영남 배우 ▲남우조연상 '메이드 인 코리아' 노재원이 선정됐다.제46회 영평상 시상식은 배우 조한철과 배우 장선이 사회자로 나서 11월 4일(수) 오후 6시 한국영상자료원 시네마테크KOFA 1관에서 열린다.■ 부문별 수상자(작)-최우수작품상: 〈가능한 사랑〉(파인하우스필름)-공로영화인상: 고은아 배우-감독상: 나홍진 감독 〈호프〉-여우주연상: 전도연 배우 〈가능한 사랑〉-남우주연상: 조인성 배우 〈호프〉-여우조연상: 예수정 배우 〈사람과 고기〉-남우조연상: 오정세 배우 〈와일드 씽〉-각본상: 변성현 감독·이진성 작가 〈굿뉴스〉-촬영상: 홍경표 촬영감독 〈호프〉-기술상(음향): 김영호 음향감독 〈살목지〉-음악상: 이민휘 음악감독 〈파반느〉-독립영화지원상: 다큐멘터리 부문 〈1980 사북〉 박봉남 감독 / 극영화 부문 〈광장〉 김보솔 감독-연기앙상블상: 〈사람과 고기〉-신인감독상: 김보솔 감독 〈광장〉-신인여우상: 서수빈 배우 〈세계의 주인〉-신인남우상: 박지훈 배우 〈왕과 사는 남자〉-영평공로상: 김두호 영화평론가(제15대 한국영화평론가협회 회장)-OTT 시리즈 여우주연상: 신혜선 배우 〈레이디 두아〉-OTT 시리즈 남우주연상: 현빈 배우 〈메이드 인 코리아〉-OTT 시리즈 여우조연상: 장영남 배우 〈동궁〉-OTT 시리즈 남우조연상: 노재원 배우 〈메이드 인 코리아〉-신인평론상: 이준혁·임태규 (우수상)-국제영화상: 〈두 검사〉 배급사 M&M인터내셔널-국제영화비평가연맹 한국본부상: 국내 부문 〈사람과 고기〉 양종현 감독 / 국제 부문 〈국보〉 이상일 감독■ '영평 10선' 선정 결과 (가나다순)〈가능한 사랑〉(이창동)〈굿뉴스〉(변성현)〈사람과 고기〉(양종현)〈살목지〉(이상민)〈세계의 주인〉(윤가은)〈암살자(들)〉(허진호)〈왕과 사는 남자〉(장항준)〈1980 사북〉(박봉남)〈파반느〉(이종필)〈호프〉(나홍진)(SBS연예뉴스 김지혜 기자)