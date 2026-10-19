김지용 "수사의 정치화 청산…국무회의 참석 여부, 관계기관 협의 결정"

▲ 김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청)으로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다.

김지용 중대범죄수사청장이 "수사의 정치화를 청산하여 정치적 중립성과 수사의 독립성을 확고히 하겠다"고 밝혔습니다.김지용 중수청장은 오늘(19일) 오전 출근길 첫 도어스테핑을 통해 중수청의 조기 안착과 운영 비전에 대해 취재진에게 직접 설명했습니다.김 청장은 우선 "형사사법개혁의 결실인 중대범죄수사청을 조기에 안착시켜 국가의 중대범죄 대응 역량을 강화하겠다"며, 지난주 임명 직후 중수청 조기 안착 전담 테스크포스(TF) 구성을 지시했다고 말했습니다.김 청장은 또, "수사의 정치화를 청산하여 정치적 중립성과 수사의 독립성을 확고히 하겠다"고도 말했습니다.최근 이재명 대통령이 수사기관의 국무회의 참석이 필요하다고 말한 것과 관련해, 국무회의 참석 의향을 묻는 취재진 질문에는 "관련 법령과 관계기관 협의를 통해 참석 여부를 적정히 결정하겠다"라며 즉답을 피했습니다.김 청장은 더불어, "사회적 약자와 범죄 피해자 보호에 공백이 없도록 국민의 권익과 인권을 철저히 수호하겠다"라고도 언급했습니다.중수청은 김 청장이 이 대통령에게 임명장을 받은 이후 내일쯤 정식 취임식을 열 예정입니다.(사진=연합뉴스)