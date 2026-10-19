[자막뉴스] 한 번도 안 뛴 2명도 '병역 특례'…'전역모 조롱' 박승수는 17분 뛰었다

이번 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 병역 특례 대상이 된 축구 대표팀 선수 20명 중 7명의 총 출전 시간이 1시간 미만인 것으로 나타났습니다.



국민의힘 송언석 의원실이 대한축구협회에서 받은 자료에 따르면 이번 금메달로 병역 혜택을 받은 축구 대표팀 선수는 군필자를 제외하고 20명인데, 이 중 7명은 총 출전 시간이 1시간도 되지 않았습니다.



심지어 골키퍼 김민승과 이승환 선수는 축구 대표팀이 5차례 경기를 치르는 동안 한 번도 출전하지 않았습니다.



대신 골키퍼 김준홍 선수가 다섯 경기를 모두 뛰었는데, 김 선수는 이미 군 복무를 마친 상태였습니다.



수비수 박경섭과 최우진 선수는 각각 한 경기에 출전해 1분씩 뛰었습니다.



수비수 강민준 선수는 한 경기에서 6분을 뛰었고, 박성훈 선수는 두 경기에 나와 총 7분을 뛰었습니다.



결승전이 끝난 뒤 전역모를 쓴 사진을 올려 구설수에 오른 박승수 선수는 세 경기에 출전해 총 17분을 뛴 걸로 나타났습니다.



병역 관련 규정에 따르면 축구와 같은 단체 종목에서 아시안게임 1위를 하면 선수 개개인의 출전 시간과 무관하게 모두가 병역 특례 대상이 됩니다.



원래는 한 경기라도 출전해야 혜택이 주어졌지만, 이를 위해 경기 흐름과 관계없이 선수들을 1분이라도 출전시킨다는 논란이 일자 지난 2020년에 해당 조건이 없어졌습니다.



송언석 의원은 "아시안게임 금메달리스트에 대한 병역특례는 시대 변화에 뒤떨어진 구시대적 제도"라며 "병역의 공정성과 형평성을 바로 세우기 위해 예술·체육요원 병역 특례 제도를 폐지하는 병역법 개정안을 대표발의하겠다"고 밝혔습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)