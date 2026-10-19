미 정부, 올해 이자 비용 1조 달러 넘어…800억 달러↑

▲ 트럼프 미 대통령

미국 연방정부의 올해 부채 부담이 1조 달러(1천330조 원)를 넘어섰습니다.미 재무부 발표에 따르면 2026회계연도(2025년 10월~2026년 9월) 연방정부의 순이자 비용은 1조 500억 달러(약 1천400조 원)로 2025회계연도(9천700억 달러)보다 8.2%, 800억 달러(약 107조 원) 증가했습니다.이는 6% 증가한 9천170억 달러를 기록한 국방비 지출을 크게 웃도는 수준입니다.이러한 순이자 비용 증가는 이자 지급 대상 부채가 많이 늘어난 데다 금리가 상승한 데서 비롯됐습니다.이자 지급 대상 부채는 32조 달러로, 5년 전보다 약 10조 달러나 불어났다고 블룸버그 통신은 설명했습니다.또한 올해 연방정부가 시장성 국채에 지급한 평균 금리는 3.52%로 5년 전(1.47%)보다 두 배 이상 높았습니다.2026회계연도 연방정부 재정적자는 1조 9천900억 달러(약 2천660조 원)로 직전 회계연도(1조 7천800억 달러) 보다 증가했습니다.이는 코로나 팬데믹이 발생한 2021회계연도(2조 7천700억 달러) 이후 최대 규모이며 역대 세 번째라고 로이터는 전했습니다.재무부 관계자는 2026회계연도 국내총생산(GDP) 대비 재정적자 비율을 6.2%로 추산했다고 로이터는 전했습니다.직전 회계연도는 5.8%였습니다.