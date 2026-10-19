이스라엘발 유럽행 여객기에 '폭탄 위협'…비상착륙

▲ 오스트리아항공 여객기 (위 사진은 기사 내용과 직접 관련이 없습니다.)

이스라엘에서 오스트리아 빈으로 향하던 오스트리아항공 여객기가 현지시간 18일 폭탄 위협 신고를 받고 불가리아 공항에 비상착륙했다고 AFP 통신이 보도했습니다.AFP 보도와 항공추적 사이트에 따르면, 오스트리아항공 소속 여객기 OS82편이 현지시간으로 18일 오후 6시 46분쯤 이스라엘 텔아비브 공항을 떠나 목적지인 오스트리아 빈 공항으로 향하던 중 불가리아 소피아 공항으로 회항해 비상착륙했습니다.불가리아 교통부는 성명에서 여객기가 루마니아 상공에 근하던 중 승무원들이 폭탄 위협 신고를 접수한 뒤 비상착륙을 결정했다고 설명했습니다.불가리아 공군은 영공 방위 절차에 따라 전투기를 긴급 발진시켜 여객기를 호위했다고 교통부는 밝혔습니다.항공추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 이 여객기는 이륙 후 약 2시간이 지나 루마니아 영공에 진입하던 중 긴급히 남쪽으로 방향을 틀어 소피아 공항에 착륙했습니다.에어버스 A320 기종의 해당 여객기에는 당시 승객 51명과 승무원 6명이 탑승해 있었습니다.여객기는 위협 발생 약 30분 후 소피아 공항에 무사히 착륙한 뒤 기내 보안 수색을 받았다고 AFP는 전했습니다.앞서 지난달 30일에는 UAE 두바이에서 출발해 텔아비브로 날아가던 플라이두바이 여객기에서 부기장이 기장을 비상용 도끼로 공격하고 조종석을 장악해 항공기를 추락시키려다 승무원과 승객들에게 제압당해 미수에 그친 바 있습니다.(사진=게티이미지)