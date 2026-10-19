다카이치, 한국 유감 표명에도 야스쿠니에 공물 대금 추가 봉납

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 야스쿠니 신사 공물 봉납에 대한 한국 등의 유감 표명에도 오늘(19일) 추가로 공물 대금을 봉납했습니다.교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 19일 야스쿠니 신사 추계 예대제(例大祭·제사)에 맞춰 가지야마 히로시 자민당 총무회장을 통해 '다마구시료'라고 불리는 공물 대금을 사비로 봉납했습니다.지난 17일에는 '내각 총리대신 다카이치 사나에' 명의로 '마사카키'라는 공물을 봉납했습니다.이에 대해 한국 정부가 유감을 표명하고 중국 정부는 '전후 국제 질서에 대한 도발'로 규정하고 비판한 바 있습니다.다카이치 총리는 이번 예대제 기간 참배는 보류할 방침으로 전해졌습니다.지난 4월 야스쿠니 신사 춘계 예대제 당시에도 다카이치 총리는 참배는 보류하고 마사카키와 다마구시료를 연이어 봉납한 바 있습니다.한국 광복절이자 일본 패전일인 지난 8월 15일에는 공물 대금을 사비로 봉납하고 직접 참배 대신 멀리서 신사를 향해 절을 올리는 '요배'를 했습니다.다카이치 총리가 지난 17일에도 요배를 했는지에 대해서 측근들은 "답을 삼가겠다"고 했다고 교도는 전했습니다.지난 17일 각료 중에는 기우치 미노루 경제재정담당상이 야스쿠니를 참배했고 같은 날 고바야시 다카유키 정무조사회장도 참배했습니다.이날에는 초당파 의원 연맹인 '다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임'이 참배할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)