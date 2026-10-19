이 대통령 국정수행 지지도 37.3%…3주 만에 반등' [리얼미터]

▲ 이재명 대통령이 16일 제주월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 개회식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 반등했다는 여론조사 결과가 오늘(19일) 나왔습니다.리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12일부터 16일까지 전국 18세 이상 2,520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%p 오른 37.3%로 집계됐습니다.부정 평가는 60.4%로 전주 대비 1.0%p 내렸습니다.'잘 모름'은 2.3%였습니다.리얼미터는 "인천 흉기난동 사건 이후 강력범죄 특단 대책과 주거·일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미치며 지지율이 반등한 것으로 보인다"면서도 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 분석했습니다.지난 15일과 16일 양일, 전국 18세 이상 유권자 1천5명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 기록했습니다.민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어진 수치입니다.조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했습니다.개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%입니다.기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐습니다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였습니다.정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였습니다.두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.(사진=연합뉴스)