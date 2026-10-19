배드민턴 안세영, 47번째 우승으로 여자 단식 역대 최다 우승 기록 경신

▲ 안세영의 덴마크오픈 결승전 경기 모습.

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배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 여자 단식 역대 최다 우승 기록을 갈아치웠습니다.세계배드민턴연맹(BWF)은 안세영이 어제(한국시간 18일) 막을 내린 덴마크 오픈 우승으로 통산 47번째 국제대회 단식 타이틀을 따내며 이 부문 신기록을 세웠다고 오늘 발표했습니다.종전 최고 기록은 인도네시아의 배드민턴 '전설' 수지 수산티(46승)가 보유하고 있었고, 그 뒤를 카롤리나 마린(스페인·39승)이 잇고 있습니다.BWF의 단식 우승 횟수 집계는 관련 통계 작성을 시작한 1999년 이후의 기록만 산정합니다.세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵)나 아시아단체선수권대회 등 단체전 성적은 제외되고, 오직 개인전 기록만 포함됩니다.안세영이 최근 아시안게임에서 대회 여자 단식 사상 최초로 2연패를 달성하며 획득한 금메달 역시 이 기록에 반영됐습니다.승률 98％를 웃도는 경이로운 행보를 이어가고 있는 안세영은 이번 덴마크 오픈 결승에서 야마구치 아카네(3위·일본)를 꺾고 정상에 오르며 올해 9번째 금메달을 수확했습니다.은메달을 차지했던 전영오픈을 제외하면, 아시안게임을 포함해 올해 출전한 9개 개인전 대회에서 모두 시상대 가장 높은 곳에 서며 금메달을 휩쓸었습니다.(사진=AP, BWF 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처, 연합뉴스)