앤트로픽, 지분 5% 공익기금에 출연…"AI 일자리 충격 대응"

▲ 앤트로픽

기업공개(IPO)를 앞둔 앤트로픽이 회사 지분 5%를 새로 만드는 공익기금에 출연하기로 했습니다.기존 약정까지 합치면 지분의 약 20%가 공익 목적에 쓰이게 됩니다.앤트로픽은 18일(현지시간) 공식 블로그를 통해 주주 승인을 거쳐 지분 5%를 '앤트로픽 공익기금'에 출연한다고 밝혔습니다.정해진 기준 가치보다 회사 가치가 50% 오를 때마다 이사회 재량으로 지분 2%를 추가로 넘기기로 했습니다.회사가 성장할수록 공익에 쓰이는 지분도 커지는 구조입니다.앤트로픽은 이 기금을 비영리단체에 대한 대규모 기부나 특정 계층에 대한 직접 분배 등에 쓰일 수 있다며 AI가 노동시장에 미칠 충격을 대표적 사례로 들었습니다.앤트로픽은 "AI는 막대한 경제적 가치를 창출할 수 있지만 많은 노동자에게 불안정을 초래할 수도 있다"며 "AI 발전 속도를 고려하면 더 과감한 접근이 필요할 수 있다"고 밝혔습니다.앤트로픽은 앞서 AI의 노동시장 영향 연구와 대응에 2억 달러를 약정했으며, 이번 기금은 이를 확대하는 성격입니다.기금은 앤트로픽이 전액 출자한 유한책임회사(LLC) 형태로 설립됩니다.앤트로픽은 기금이 보유한 지분을 미국 안팎에서 로비나 정치자금 기부로 쓰지 않겠다고 밝혔습니다.앤트로픽은 "기술기업들은 흔히 경영진에게 점증하는 보상을 주지만 우리는 그 대신 그 지분을 공익에 돌린다"고 했습니다.공동창업자들의 지분 80% 기부 서약과 직원 지분 기부 매칭 프로그램을 합치면 회사 지분의 약 20%가 공익 목적에 쓰이게 됩니다.앤트로픽은 공익법인(PBC) 형태로 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다.기금의 지배구조와 지분 확대 기준 가치 등은 향후 몇 달 안에 공개할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)