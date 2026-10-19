트럼프 측근 미 의원 "한미관계 재설정 중…이혼 아닌 부부상담"

▲ 데이브 매코믹 미국 상원의원이 8일 서울 시내 한 호텔에서 한국 취재진을 만나 질문에 답변하고 있다

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 데이브 매코믹 연방 상원의원(공화·펜실베이니아)이 한미 관계가 '재설정'되는 과정에 있다며 이는 이혼이 아닌 부부 상담이라고 밝혔습니다.18일(현지시간) 미 싱크탱크 허드슨연구소에 따르면 매코믹 의원은 지난 16일 워싱턴 DC에서 열린 마이크 갤러거 전 하원 미중전략경쟁특별위원장과의 대담에서 이같이 밝혔습니다.매코믹 의원은 "우리는 관계를 재설정하고 있다"며 "관계를 재설정하다 보면 감정이 상하는 일이 생기고 마찰도 발생한다"고 설명했습니다.그는 "결혼 생활에서도 때로는 균형이 어긋나 한쪽이 상대방에게 조정이 필요하다고 말하게 된다"며 한미 관계가 "부부 상담을 받는 것이지, 이혼하는 것은 아니다"라고 강조했습니다.이어 "우리는 아시아 동맹국들로부터 더 많은 것을 필요로 한다. 관계가 불균형했고, 그들도 이를 인정한다"며 "훨씬 더 깊고 강한 관계로 나아가는 길에 있다고 생각한다"고 덧붙였습니다.매코믹 의원은 최근 일본과 한국을 방문한 뒤 귀국했습니다.그는 한국에서 비무장지대(DMZ)와 한화오션 거제사업장을 찾았습니다.또 조현 외교부 장관과 강신철 국방부 장관 등을 만났습니다.매코믹 의원은 한일 양국의 대규모 대미 투자 약속을 동맹 관계 재조정의 대표적 사례로 들며 "(방한 시 면담에서) 논란은 듣지 못했다. 대화는 온통 그 자금을 어디에 투자하고 어떻게 활용할 것인지에 집중됐다"고 전했습니다.한국의 미국산 군사장비 250억달러 구매 약속과 국방예산 증액 계획도 거론하며 "아직 필요한 수준까지 도달한 것은 아니지만, 부담해야 할 몫에 부합하는 방향으로 나아가고 있다"고 평가했습니다.매코믹 의원은 미국과 동맹국들이 중국보다 빠르게 기술을 혁신하고 장기적으로 더 많은 방산 물자를 생산할 수 있어야 한다면서 "동맹국들과 하나의 군사력, 하나의 군사적 역량으로 훈련하고 계획하며 싸워야 한다"고 주장했습니다.그는 "우리가 이를 제대로 해낸다면 중국은 매일 아침 대만 해협을 바라보며 '오늘은 아니다'라고 결론 내릴 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)