"154만 명" 부캉이 한 달이 바꾼 부산 관광

<앵커>



부산 북항에 흑상어 '부캉이'가 나타난 지 딱 한 달이 됐습니다. 지금까지 154만 명이 '부캉이'를 보러 이곳을 찾았고 상권도 살아났습니다.



KNN 하영광 기자입니다.



<기자>



지난달 18일 북항친수공원에 처음 모습을 드러낸 흑상어 '부캉이'.



이 부캉이를 보기 위해 한 달 동안 154만 명이 북항을 찾았습니다.



하루 평균 방문객이 20배나 증가했습니다.



한적했던 근처 카페에도 긴 대기 줄이 생길 정도로 지역에 미친 경제효과도 상당합니다.



부캉이 특수로 인해 인근의 축제장도 작년보다 더 많은 인파가 찾아 인산인해를 이뤘습니다.



도보로 10분가량이면 갈 수 있는 부산 차이나타운도 부캉이 덕분에 새로운 관광 코스로 떠올랐습니다.



[공차식·공도경/경남 양산시 : 와서 (부캉이를) 세 번이나 봐서 너무 기분이 좋았고요. 겸사겸사 옆에 차이나타운 축제도 와서 다양한 행사를 볼 수 있어 너무 즐거운 하루(입니다.)]



야생의 상어를 도심 속 인공수로에서 마주하는 특별한 경험이 사람들의 상상력을 자극한다는 분석입니다.



[박기호/동의대 심리학과 교수 : 얘를 위해서는 (바다로) 가긴 가야될 것 같은데, 나타나는 걸 보면 반갑고. 어떤 여러가지 감정들이 오히려 더 이 캐릭터를 복잡하게 만들어주고 입체적으로 만들어주면서 (인기를 끌고 있습니다.)]



특히 부캉이가 멸종위기종이라는 사실이 알려지면서 해양환경에 대한 관심도 더욱 커지고 있습니다.



[조한수/경남 양산 : 부캉이를 보면서 앞으로 환경문제에 대해가지고 좀 더 지대한 관심을 가지게 되었습니다. 바다 수온으로 인해 가지고 (생기는 문제라든지.)]



우연히 북항을 찾은 흑상어 한 마리가 이제 부캉이라는 브랜드로 관광도시 부산에 해양생태 도시라는 새로운 색채까지 더하고 있습니다.



(영상취재 : 김태용 KNN, 영상편집 : 김승연 KNN)



KNN 하영광