기습 폭우에 도심 '물바다'…강풍 피해도 속출

<앵커>



어제(18일) 전국에 갑자기 요란한 가을비가 내렸습니다. 곳곳이 물에 잠겼고 강한 바람에 대형 간판이 떨어지기도 했습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



도로에 물이 차오르고 낙엽이 이리저리 떠다닙니다.



서 있는 차들은 바퀴까지 물에 잠겼습니다.



[최은서/목격자 : 창밖을 봤는데, 이제 눈앞이 안보일 정도로 비가 와가지고 낙엽들 둥둥 떠 있고, 주차된 차들이 다 침수되고 이제 버스가 지나가면서 그 물살 때문에 이제 그 침수된 차량들이 또 막 흔들리고….]



경기도 평내동의 한 도로는 쏟아진 폭우에 옆 인도까지 물이 넘쳐흘렀습니다.



곳곳에서 낙엽이나 쓰레기로 하수구가 막히면서 도로에 물이 불어나자, 아예 직접 손으로 이물질을 파내기도 합니다.



오후 1시쯤부터 시작된 호우주의보는 대부분 지역에서 한두 시간 뒤 해제됐지만 가을 낙엽 등에 도로 하수구가 막히면서 침수 피해가 커진 것으로 보입니다.



서울도 오후 한때 집중 호우가 쏟아지면서 청계천 산책로 등 29개 하천 출입이 통제되기도 했습니다.



도로가 흙탕물로 변하고 폭우에 맨홀 뚜껑이 빠지는 등 전국에서 비 피해가 속출하면서 119 신고도 100건이 넘었습니다.



강풍 피해도 잇따랐습니다.



몸을 가누기 힘들 정도의 세찬 바람에 도심 간판과 교회 첨탑이 도로 위로 떨어졌습니다.



[목격자 : 아마 이렇게 한 번 '쾅', 한 번 '쾅' 이렇게 떨어진 것 같아요, 전쟁 나는 줄 알았어요. 폭탄 터지는 소리처럼.]



하늘길도 차질을 빚었는데, 인천국제공항에서는 기상 예보에 따라 미리 취소된 36편을 포함해 40편이 결항했고 9편은 회항했습니다.



김포공항에서도 출발과 도착 항공편 140여 편이 지연됐고 8편이 결항하는 등 피해가 잇따랐습니다.



(영상취재 : 박진호·김남성, 영상편집 : 전민, 화면출처 : 인스타그램 '1965inn')