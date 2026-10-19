[날씨] 중부는 비 그쳐…오늘 남부·제주에 5∼20mm

<앵커>



우리를 놀라게 했던 가을비는 오늘(19일) 잦아들겠습니다. 중부지방의 비는 모두 그쳤고 일부 남부지방에만 비가 조금 더 내린다고 합니다.



자세한 날씨 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



전국에 비를 퍼붓던 강수 구름대는 대부분 동쪽으로 빠져나갔습니다.



오늘 중부 지방은 맑은 하늘 드러나겠고요, 일부 남해안과 제주를 중심으로 비가 조금 더 이어지겠습니다.



예상 강수량 5~20mm 내외로 양이 많지는 않겠습니다.



내일까지 서울의 아침 기온은 10도 안팎, 한낮에는 20도 안팎으로 평년과 비슷하겠는데요.



수요일 밤부터는 북쪽에서 강한 한기가 밀려오면서 목요일 서울의 아침 기온이 4도까지 뚝 떨어져 반짝 추워지겠습니다.



자세한 현재 기온 서울이 11.9도로 어제 아침보다 7도가량 낮게 시작하고요.



오늘 한낮에 서울 19도로 한낮에도 선선하겠습니다.



내일도 남부 지방을 중심으로 비가 예상되고요, 내일 밤에서 모레 오전 사이 중부 지방에도 비가 조금 내리겠습니다.



(박세림 기상캐스터)