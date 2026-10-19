'쇼츠' 찍느라 검증은 뒷전…이런 국감 언제까지

<앵커>



올해 국정 감사에서도 정책 검증보다는 막말과 정쟁이 더 눈에 띈다는 비판이 나오고 있습니다. 자극적이고 짧은 홍보 영상을 뽑아내는 이른바 '쇼츠 정치'가 만연해지면서 이런 경향이 점점 더 심각해지고 있다는 분석도 나옵니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



올해 국정감사가 시작된 지난 6일, 조희대 대법원장이 출석한 국회 법제사법위원회는 시작부터 여야 의원들이 서로 '인간이 돼라'는 막말을 하다 충돌했고, 논쟁은 국정감사장 밖 복도로까지 이어졌습니다.



[서영교/국회 법제사법위원장 (민주당 의원, 지난 6일) : 유튜브 찍으려고 이러는 거예요?]



[김태규/국민의힘 의원 (지난 6일) : 유튜브는 위원장이 잘 찍으시잖아요.]



[서영교/국회 법제사법위원장 (민주당 의원, 지난 6일) : 자, 발언권 정지!]



[김태규/국민의힘 의원 (지난 6일) : 뭘 정지해요!]



국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사는 지난 윤석열 정부에서 방송통신위원장을 지낸 국민의힘 이진숙 의원의 감사 참여 이해충돌 문제를 놓고 파행이 잇따랐습니다.



[이훈기/민주당 의원 (지난 16일) : 실실 웃으면서 즐기고 있어요, 지금?]



[이진숙/국민의힘 의원 (지난 16일) : 무슨 소리야, 지금. 내가 왜 실실 웃고 있어.]



[이훈기/민주당 의원 (지난 16일) : 반말하지 말아요.]



상임위를 불문하고 차분한 정책 질의보다 마치 경쟁하듯 고성과 막말이 오가는 것은 SNS 동영상으로 강성 지지층에 호소하는 이른바 '쇼츠 정치' 때문 아니냐는 지적이 국회 안팎에서 잇따랐습니다.



피감기관장들의 발언도 논란을 불렀습니다.



공무원 시험 면접 여성 응시자들의 외모와 복장을 거론한 인사혁신처장,



[최동석/인사혁신처장 (지난 7일) : 여성 수험생들이 풀 메이크업을 하고 정장을 입고 뾰족구두를 신고 거기 오면….]



부동산 문제 책임을 떠넘기는 듯한 발언을 한 국무조정실장에 비판이 이어졌습니다.



[임기근/국무조정실장 (지난 13일) : 국민 한 사람 한 사람이 올 코트 프레싱을 해야 이 문제를 해결할 수 있다.]



반환점을 돈 국정감사에 대해 여야는 각각 '무의미한 정치공세만 하고 있다', '증인 채택 거부로 정책국감을 막았다'며 서로에게 책임을 돌렸습니다.



이번 주 국정감사는 조희대 대법원장에 대한 범여권의 탄핵 논의와 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소 논란, 부동산 대출 규제와 가계 부채 문제 등이 쟁점이 될 전망입니다.



(영상편집 : 남일, 화면출처 : 유튜브 '미디어몽구')