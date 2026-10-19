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미국 기술주 폭락에 '먹구름'…오늘 한국 증시는?

백운 기자
작성 2026.10.19 07:06 조회수
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<앵커>

지난주 금요일 미국 증시가 반도체와 AI 같은 기술주를 중심으로 크게 떨어진 채 장을 마쳤습니다. 오늘(19일) 우리 증시에도 다시 먹구름이 드리우고 있습니다.

백운 기자입니다.

<기자>

지난 금요일 미국 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.15% 급락했습니다.

대표 반도체주들의 낙폭이 특히 컸는데 AMD와 인텔, 마이크론 테크놀로지 모두 5% 넘는 하락률을 기록했습니다.

필라델피아 반도체 지수도 4% 가까이 떨어지며 8거래일 연속 하락했습니다.

2008년 금융위기 이후 가장 긴 하락세입니다.

AI 산업에 천문학적인 자금이 투입되고 있지만 투자한 만큼 수익을 낼 수 있는지 의구심이 커지고 있는 가운데, 막대한 빚을 내 AI 데이터센터를 확장해 온 코어위브의 주가는 하루에만 12% 가까이 급락했습니다.

여기에 예상보다 높은 물가, 국제유가 상승으로 금리 인상 우려까지 겹쳤습니다.

코스피200 야간선물은 3.5% 급락한 채 마감했는데 오늘 우리 증시에도 부담이 될 것으로 보입니다.

특히 개인과 기관의 매수 여력이 줄어든 상황에서 반도체 대형주를 중심으로 외국인 매도세가 이어진다면 추가 하락이 불가피하다는 우려가 나옵니다.

[김재승/현대차증권 연구원 : 외국인들의 추가적인 매도가 강하지는 않을 거라고 보고는 있습니다. 그런데 문제는 그것을 받아줄 수 있는 매수 주체가 누가 될 수 있느냐, 이게 중요한 것 같고.]

다만 이번 하락이 추세적 하락의 시작이라고 보기는 어렵다는 의견이 많습니다.

AI 투자 과열에 대한 우려와 실제 반도체 업황, 수요는 구분해서 봐야 한다는 겁니다.

[박상현/iM증권 전문위원 : AI 기업들의 자본 지출 자체도 여전히 견조한 상황이기 때문에 추세적인 하락세로 보기는 좀 이르다는 판단을 하고 있습니다.]

사흘 뒤부터 AI 투자를 이끌어 온 미국 빅테크들의 실적 발표가 예정돼 있는데 AI 투자 규모, 수익 전망에 대한 발표가 단기적인 증시 방향을 결정할 것으로 보입니다.

(영상편집 : 전민규, 디자인 : 양기태)
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