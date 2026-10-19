추미애 사과에도 파장 계속…김민석 '공연 중단' 사과

<앵커>



소방이 재정 빨대 같다는 추미애 경기지사 발언에 민주당 경기도당까지 진정성 있는 사과를 요구하고 나섰습니다. 김민석 민주당 대표가 지역 축제 무대에서 잠깐 인사를 하느라고 노래하던 가수의 공연이 중단된 것도 논란이 됐습니다.



배준우 기자입니다.



<기자>



"소방이 가장 골치 아픈 재정 빨대"라는 발언 나흘 만에 사과한 추미애 경기지사.



[추미애/경기지사 (그제) : 제 의도와 다르게 전달이 됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해서 사과드립니다.]



국민의힘은 '등 떠밀려 내놓은 진심 없는 사과'라며 지사직 사퇴까지 요구했습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 (어제) : '사과하라니까 사과한다', 본인의 진심에는 사과할 마음이 전혀 없다는 것 아니겠습니까.]



민주당 일부 당원과 지지자들 사이에서는 추 지사를 징계해야 한다는 요구까지 나왔는데, 민주당은 '소방 재정 관련 해법'을 마련하겠다며 징계에는 일단 선을 그었습니다.



[이용우/민주당 대변인 (어제) : 매우 부적절하고 상당히 그런 부분들에 대한 조치가 필요한 것 아니냐는 목소리들도 있는 것 같습니다. 본질적인 측면에 좀 집중하는 게 필요하지 않을까 싶은데요.]



이런 가운데 지난 15일 전북 순창 지역 축제를 찾은 김민석 민주당 대표의 인사말도 도마에 올랐습니다.



한 가수가 노래를 마친 뒤 다음 곡을 이어가기 전 사회자의 소개로 김 대표가 무대에 올라 인사말을 하며 가수가 퇴장했다 다시 입장한 겁니다.



[김민석/민주당 대표 (지난 15일) : 장맛이 좋고 사람이 좋고 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 (통일부) 장관의 고향이어서 좋고!]



국민의힘이 '갑질 난입'이라고 비판하는 등 논란이 일자 김민석 대표는 "갑자기 사회자에게 호명돼 인사했다"면서도 "불편을 끼쳐 죄송하다"는 글을 어제(18일) SNS에 올렸습니다.



(영상출처 : 유튜브 채널 '신호등 TV')