젤렌스키 "미 정보공유 재개에 감사…미 푸틴 편들면 역사적 실수"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 합의한 '경유딜'을 작심 비판해오던 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 미국이 한때 중단했던 군사정보 공유를 재개했다며 사의를 표했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 미 NBC 방송과의 인터뷰에서 미국의 미사일 조기 경보 등 군사정보 공유가 "일정 기간 차단됐다가 미국 측이 차단을 해제했다. 이에 매우 감사하다"며 "이제 정상적으로 공유되고 있다"고 밝혔습니다.그는 "러시아가 탄도미사일로 공격할 때 알려줄 수 있는 고유의 정보를 보유한 나라는 미국뿐"이라며 "러시아의 탄도미사일 공격을 사흘간 탐지하지 못했다"고 했습니다.젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령이 대러 제재를 완화해 러시아산 경유 판매 재개를 허용하기로 푸틴 대통령과 합의하자 공개적으로 반발하며 트럼프 대통령을 비판해왔습니다.이에 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에 대해 "별로 좋아하지 않는다. 푸틴보다 더 다루기 어려운 사람"이라고 맞받으며 정면 충돌했고, 양국 관계는 급격히 냉각됐습니다.이후 미국이 우크라이나에 대한 정보 공유를 끊고 일론 머스크의 스페이스X가 우크라이나군에 제공하는 인공위성 인터넷 서비스 스타실드를 제한했다는 의혹이 일었습니다.젤렌스키 대통령은 스타실드 서비스 제한이 "미국 정부가 제한 지시를 내렸고, 기술적으로는 스페이스X가 시행했다고 본다"며 여전히 제한이 있다고 주장했습니다.젤렌스키 대통령은 '트럼프 대통령이 여전히 우크라이나의 동맹이라고 믿는가'라고 묻자 "그러길 바란다"고 했습니다.또 "우리는 전략적 파트너이기 때문에 나는 미국 대통령에게 매우 솔직하고, 명확하며, 미국을 적극 지지한다. 이게 바로 내가 이해하고 존중하는 관계의 형태"라고 강조했습니다.그는 그러면서 "어떤 지도자의 결정이나 발언이든 우크라이나에 반하거나 러시아, 특히 푸틴을 직접적으로 지지하는 것이라는 박수를 보낼 수 없다"며 "푸틴은 살인자다. 나는 미소를 띠면서도 살인자인 사람보다 솔직하고 명확한 파트너를 갖는 편이 낫다"고 했습니다.젤렌스키 대통령은 아울러 "미국이 푸틴을 지지한다면 믿을 수 없고, 역사적 실수이자 큰 비극이다. 미국이 공식적으로 러시아 편을 들고 두 나라(미·러)가 한 편이 된다면 우리는 이길 수 없고 버티지 못할 것"이라며 "그래서 우리는 (트럼프) 대통령과 그 팀이 우리 편을 들고, 최소한 중립을 지키길 바라는 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)