중간선거앞 트럼프 지지율 잇단 최저치…경제정책 반대 70%

▲ 조지아주에서 유세하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 또 최저치를 기록하면서 공화당의 중간선거 전망이 한층 어두워졌습니다.워싱턴포스트(WP)와 ABC 방송이 입소스에 의뢰해 18일(현지시간) 공개한 여론조사 결과 트럼프 대통령 국정수행 지지율은 33%로 나타났습니다.지난 7월 조사보다 4%포인트(p) 하락해 집권 2기 들어 최저치입니다.트럼프 대통령 국정 수행을 지지하지 않는다는 응답은 66%였고, 이중 강력 반대는 52%를 차지했습니다.NBC 뉴스가 이날 공개한 여론조사에서도 트럼프 대통령 지지율은 34%로 최저치를 찍었습니다.트럼프 대통령 국정수행에 대한 반대 여론은 66%로 상승했고, 이 가운데 매우 지지하지 않는다는 응답은 51%였습니다.앞서 우파·친(親)공화당 성향 폭스뉴스가 14일 발표한 여론조사에서도 트럼프 대통령 지지율은 36%로 그의 집권 1·2기를 통틀어 가장 낮았습니다.이번 WP·ABC 조사에서 민주당 주도 의회와 공화당 주도 의회 중 어느 쪽을 더 선호하는지 물은 결과 58%가 민주당을, 39%가 공화당을 꼽았습니다.양당 간 19%p의 격차는 1년 전 조사의 약 두 배입니다.민주당 유권자들은 75%가 반드시 투표하겠다고 답했습니다.공화당에서도 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 성향은 75%가 반드시 투표하겠다고 답했지만, 비(非)마가 성향 공화당원 사이에선 이 비율이 57%로 낮아졌습니다.트럼프 대통령의 지지율 하락에는 경제 문제, 그중에서도 물가가 가장 큰 원인으로 작용했습니다.경제 정책과 생활비 문제에 대한 반대 여론은 각각 70%, 77%였습니다.경제 정책 지지율은 28%에 불과했는데, 올해 2월에는 41%, 7월에는 33%였습니다.트럼프 집권 1기 중간선거인 2018년 같은 시점의 경제 정책 지지율은 49%였습니다.응답자의 48%는 트럼프 대통령의 재집권 이후 자신의 재정 상황이 더 나빠졌다고 답했습니다.이는 WP·ABC가 1986년 이후 역대 대통령들을 상대로 한 조사에서 가장 높은 수치입니다.재정적 어려움을 호소한 응답자들 가운데 78%는 의회 선거에서 민주당을 선호했습니다.무소속 유권자들도 71%가 민주당을 선호했습니다.이란 전쟁이 시작되기 전인 2월 조사에선 '휘발유 가격을 감당할 만하다'는 응답률이 71%였습니다.이젠 '휘발유 가격을 감당하기 어렵다'는 응답이 71%로 유가 부담에 대한 인식이 달라졌습니다.식료품, 의료비, 가정용 에너지 비용을 감당하기 어렵다는 응답자가 과반이었으며, 외식 비용을 감당할 만하다고 답한 사람도 10명 중 4명에 못 미쳤습니다.이란 전쟁에 대해선 65%가 트럼프 대통령의 실책이었다고 지적했습니다.트럼프 대통령이 동맹국들을 대하는 방식에도 68%가 반대했습니다.이민 문제 대응과 불법 이민자 추방 방식에도 부정적 응답이 과반이었습니다.특히 2024년 대선에서 트럼프 대통령에 투표했다는 응답자 가운데 23%는 그의 전반적인 국정 수행을 지지하지 않았고, 31%는 경제 운영에 반대했으며, 38%는 인플레이션 대응을 비판했습니다.이들 상당수는 중간선거에서 아예 투표하지 않을 가능성이 큽니다.트럼프 대통령이 자신의 직(職)을 이용해 부를 축적하고 있다는 응답률은 66%로 나타났습니다.트럼프 대통령이 워싱턴 DC의 케네디센터에 자신의 이름을 붙이고 싶어 하는 데 대해선 약 80%가 부적절하다고 답했습니다.응답자들은 경제 문제를 다루는 데 있어 더 신뢰하는 정당으로 민주당(40%)을 공화당(33%)보다 많이 꼽았습니다.WP·ABC 여론조사에서 민주당이 경제 문제 신뢰도에서 공화당에 우위를 보인 것은 2014년 이후 처음입니다.WP는 "미국 성인의 54%가 민주당에 대해 비호의적이지만, 민주당은 여러 문제에서 더 신뢰할 만한 정당으로 인식되고 있다"며 "그보다 더 많은 미국인인 63%가 공화당을 싫어하기 때문일 수 있다"고 분석했습니다.WP·ABC 여론조사는 지난 9∼13일 미국 성인 2천545명을 상대로 진행해 퓨리서치센터의 미국인 정당 성향을 토대로 보정한 값입니다.오차범위는 ±2%p입니다.NBC 뉴스 여론조사는 서베이몽키에 의뢰해 지난달 29일부터 이달 12일까지 성인 1만9천135명으로 상대로 진행됐고, 오차범위는 ±2.6%p다.(사진=AP, 연합뉴스)