1. 고 김진석 소방위 영결식…공장 대표 입건



부천 공장 화재로 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 오늘(19일) 오전에 엄수됩니다. 경찰은 불이 난 공장 대표를 입건하고 최초 발화 장소로 지목된 세척실에 대한 관리가 제대로 이뤄졌는지 살펴보고 있습니다.



2. 기습 폭우에 곳곳 침수…태풍급 강풍에 피해 잇따라



돌풍을 동반한 요란한 가을비에 서울을 비롯한 도심 곳곳에서 침수 등의 피해가 잇따랐습니다. 남부지방과 제주도에는 오늘 낮까지 비가 더 내리겠습니다.



3. '약탈판' 변질된 학생 시위…"불법 행위 엄정 대처"



프랑스에서 교육 환경 개선 요구로 시작된 시위가 일부 과격한 참가자들이 주도하는 방화와 약탈 등의 폭력 사태로 바뀌고 있습니다. 마크롱 대통령은 집회 참가자들과 대화하겠다면서 불법 행위에 대해서는 강력히 처벌하겠다고 말했습니다.



4. 안세영, 덴마크 오픈 2연패…시즌 9번째 우승



배드민턴 세계 최강 안세영 선수가 덴마크 오픈 결승에서 발목 부상을 딛고 역전승을 거두며 올 시즌 9번째 우승을 차지했습니다. 98.4%의 승률을 기록하고 있는 안세영은 이번 주 프랑스 오픈에서 시즌 10승째를 노립니다.