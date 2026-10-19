K팝 4대 기획사도 출품 거부…"보이콧에 공감"

미국 그래미 어워즈에 보이콧을 선언한 방탄소년단에 이어 하이브와 SM엔터테인먼트 등 이른바 'K팝 4대 기획사'가 그래미 어워즈 출품을 거부했습니다.



최근 그래미 어워즈 분석 사이트 더 그래미 구루에 따르면 K팝 4대 기획사인 하이브와 SM, YG, JYP엔터테인먼트가 그래미 어워즈 베스트 '아시안 팝' 뮤직 퍼포먼스 부문 출품을 거부했습니다.



앞서 방탄소년단이 '음악이 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 사랑받을 수 있길 바란다'며 보이콧을 선언했고, 또 다른 강력 수상 후보로 거론된 스트레이 키즈 역시 노래를 출품하지 않았는데요.



한 가요계 관계자는 다른 K팝 아티스트들도 이들의 보이콧 취지에 대체로 공감한 것 같다고 분석했습니다.



소수의 K팝 스타들만 해당 부문에 노래를 출품한 것으로 보도된 가운데, J팝 스타들이 이 부문에 대거 도전장을 낸 것으로 알려졌습니다.