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"2차 가해" "러너만의 방식"…'애도런' 확산에 '갑론을박'

고희경 기자
작성 2026.10.19 07:52 조회수
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최근 서울 도심 마라톤에서 20대 참가자가 숨지는 안타까운 사고가 있었죠.

그런데 이후 러너들 사이에서 이어진 추모 방식을 두고 갑론을박이 벌어지고 있다고요?

고인을 추모한다며 대신 달리는 이른바 '애도런'을 인증하는 게시물이 SNS에 잇따라 올라오면서 논란이 되고 있습니다.

앞서 지난 11일 서울레이스 하프마라톤에 참가한 20대 B 씨는 결승선을 약 500m를 남겨두고 쓰러져 숨졌는데요.

이후 한 러너는 고인을 추모하며 달렸다면서 자신의 운동 기록을 공개하고 "남은 500m를 우리가 마저 뛰겠다"는 글을 남겼습니다.

이를 두고 누리꾼들은 "진심으로 애도한다면 조용히 하면 되지 굳이 SNS에 인증하는 이유를 모르겠다", "유족 동의 없이 이름과 사진을 올리는 것은 2차 가해가 될 수 있다"며 비판했는데요.

반면 일각에서는 고인을 기리며 달리는 방식의 추모가 해외에서도 이뤄져 왔다며 러너들만의 방식으로 슬픔을 나누는 것이라는 반론도 나오고 있습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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