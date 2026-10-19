서울 한복판에 '북한 인공기'…미사일 조형물에 축제 '발칵'

서울의 한 공공 미술 축제에 등장한 조형물을 두고 논란이 일고 있는데요.



대체 어떤 작품이었나요?



서울 노원구에서 열리고 있는 '노원달빛산책'에 북한 인공기가 그려진 미사일 조형물이 설치되면서 논란이 불거졌습니다.



작품은 높이 1미터 정도의 금속 미사일 40여 개로 구성됐는데요.



세계 곳곳에서 벌어지는 전쟁과 한반도 역시 그 위험에서 자유롭지 못하다는 점을 표현한 작품이지만 여러 미사일 가운데 북한 인공기가 그려진 조형물이 포함되면서 비판이 나왔습니다.



주민들은 충분한 설명 없이 인공기를 사용한 것은 부적절하다며 작품을 철거해 달라는 민원까지 제기했는데요.



노원구는 당초 계획안과 축제 개막 전 현장 점검 당시에는 인공기가 그려진 조형물이 확인되지 않았다며 논란이 불거진 뒤 해당 작품을 검은 비닐로 가려 시민들에게 노출되지 않도록 조치했다고 설명했습니다.



(화면출처 : 스레드)